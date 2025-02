Festa para Super Bowl ganha três dias de evento em São Paulo

Maior evento do Super Bowl fora dos Estados Unidos, o ‘NFL in Brasa’ acontece de 7 a 9 de fevereiro, em São Paulo. O evento reúne fãs do futebol americano em espaço com gastronomia, música, ativações e a exibição da grande final entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs.

Os ingressos para o evento que acontecerá na Arca, na Vila Leopoldina, estão à venda no site oficial.

Voltado para toda a família, o NFL in Brasa 2025 tem atrações que simulam as ações de um jogador como: o field goal e a recepção, quarterback challenge, circuito de running back e flag football.

O evento terá ainda espaço para exposição de itens exclusivos dos 32 times da liga e icônicos objetos de memorabília, além de distribuição de brindes para atividades no palco e competição no Madden, no VR ultrarealista NFL Pro Era. A NFL Shop no local oferecerá produtos oficiais e exclusivos da NFL e das equipes.

NFL no Brasil

O futebol americano entrou de vez na cultura do brasileiro. A NFL segue em franco crescimento no país, ainda mais depois de setembro do ano passado, quando Green Bay Packers e Philadelphia Eagles fizeram o primeiro jogo oficial da liga por aqui, na Neo Química Arena.

Segundo dados atuais do Sponsorlink, do Ibope Repucom, o Brasil tem o total de 41 milhões de fãs declarados de futebol americano, representando um crescimento de 310% nos últimos dez anos.