Equador e Venezuela: Um teste crucial nas Eliminatórias; onde assistir

O embate entre Equador e Venezuela, marcado para o dia 21 de março de 2025, às 18h (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, é um dos destaques da 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Este confronto promete ser decisivo para ambas as seleções, que buscam melhorar suas posições na tabela e garantir uma vaga no próximo Mundial.

O Equador, sob a liderança do técnico argentino Sebastián Beccacece, está em uma posição confortável na tabela, ocupando o terceiro lugar com 19 pontos. A equipe equatoriana vem de uma sequência positiva, com vitórias expressivas sobre Bolívia e Colômbia, o que aumenta suas chances de classificação. Já a Venezuela, comandada por Fernando Batista, enfrenta desafios maiores, estando na oitava posição com 12 pontos. A equipe venezuelana busca recuperação após um empate com o Brasil e uma derrota para o Chile.

Jogadores da seleção do Equador – Fonte: Instagram/@latriecu

Onde assistir ao jogo entre Equador e Venezuela?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto ao vivo pelo canal Sportv, que fará a transmissão do jogo. Esta é uma oportunidade para os fãs de futebol assistirem a um duelo emocionante entre duas seleções que lutam por seus objetivos nas Eliminatórias. A transmissão ao vivo garante que os espectadores não percam nenhum detalhe deste importante confronto.

Quais são as prováveis escalações para o jogo?

As escalações das equipes são sempre um ponto de interesse para os torcedores, pois refletem as estratégias dos técnicos e a condição dos jogadores. Para o Equador, a provável formação inclui Hernán Galíndez no gol, com uma linha defensiva composta por Joel Ordonez, William Pacho, Félix Torres e Pervis Estupinán. No meio-campo, Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite e Kendry Páez devem atuar, enquanto Enner Valencia lidera o ataque.

Por outro lado, a Venezuela deve entrar em campo com Rafael Romo no gol. A defesa será formada por Christian Makoun, Josua Mejías, Nahuel Ferraresi e Miguel Navarro. No meio-campo, José Martínez e Tomás Rincón são esperados, com Savarino, Telasco Segovia e Soteldo apoiando o atacante Salomón Rondón.

