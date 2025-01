EA Sports FC: como a ida de Neymar decepcionou os fãs do game?

A possível volta de Neymar ao Santos tem gerado um misto de emoções entre torcedores de futebol no Brasil e entusiastas de jogos eletrônicos ao redor do mundo. Este retorno ao clube paulista, onde o jogador começou sua carreira, desperta tanto nostalgia quanto questionamentos sobre o futuro de sua presença nos games da EA Sports. Neymar é um dos jogadores mais populares na franquia de jogos de futebol, agora chamada de EA Sports FC.

Para aqueles que acompanham o mundo dos games, a saída do craque brasileiro da liga europeia e sua ida para o Brasileirão significaria que ele não estaria mais disponível na próxima edição do game, conforme a atual licença da EA. Este é um ponto de extrema preocupação para os fãs, que esperam manter Neymar em suas escalações virtuais.

Jogo 'Fifa' se chamará 'EA Sports FC' a partir da edição 24



Por que Neymar pode desaparecer do EA Sports FC?

A ausência de times do Brasileirão licenciados nos jogos da EA Sports é a razão principal para o potencial desaparecimento de Neymar das versões futuras do game. Embora ele detenha várias cartas especiais no modo Ultimate Team do EA Sports FC 25, sua mudança para uma liga não licenciada implicaria na sua retirada das edições futuras. Este é um ponto crucial para os fãs, que já expressaram seu descontentamento nas redes sociais.

O que os fãs estão fazendo para manter Neymar no jogo?

A comunidade gamer está em forte campanha para convencer a EA Sports a integrar o campeonato brasileiro no game e assim manter Neymar jogável. Muitos jogadores têm utilizado hashtags e feito petições online, clamando para que a empresa encontre uma solução. Eles argumentam que, mesmo com sua recente atuação não tão impactante no Al-Hilal, Neymar continua sendo uma figura icônica e valiosa para o jogo.

A EA Sports vai ouvir os gamers?

A inclusão do Brasileirão nos games da EA Sports seria uma movimentação não só benéfica para os jogadores brasileiros, mas também para o público internacional que aprecia o estilo do futebol sul-americano. Mas até agora, não há sinais claros de que a EA pretenda adquirir as licenças necessárias para incluir times brasileiros nas próximas edições do jogo, como EA Sports FC 26.

O Futuro de Neymar no Mundo dos Games

Se a EA Sports não chegar a um acordo para licenciar o campeonato brasileiro, é possível que os fãs não vejam Neymar nas futuras edições do jogo. Este cenário é uma possibilidade real, e, portanto, resta apenas torcer para que novos desenvolvimentos possam reverter essa situação. Enquanto isso, os gamers seguem otimistas, aguardando que Neymar continue a brilhar, seja nos gramados reais ou virtuais.