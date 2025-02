Disputa para as semifinais do Campeonato Mineiro continua quente, confira

O Campeonato Mineiro de 2024 chega à sua fase decisiva com a última rodada da fase classificatória. Este momento é crucial para as equipes, pois determinará quem irá avançar para as semifinais do torneio. Todos os jogos desta rodada final estão agendados para o mesmo horário, o que intensifica a emoção e a expectativa dos torcedores espalhados pelo estado.

Neste cenário altamente competitivo, o Cruzeiro surge como o time mais tranquilo, já garantido nas semifinais. Com uma campanha sólida, a equipe acumulou 11 pontos e assegurou a liderança de seu grupo. Enquanto isso, outras equipes como Tombense, Athletic, Atlético, América e Betim disputam ferozmente as vagas remanescentes nas semifinais, prometendo jogos intensos e imprevisíveis.

Elenco Athletic – Fonte: @athleticclubfutebol

Como está a disputa pelas vagas restantes?

A briga pelas vagas nas semifinais do Campeonato Mineiro é acirrada. No Grupo A, Tombense lidera, seguido de perto pelo Atlético, que é ligeiramente prejudicado pelo critério de desempate em relação a vitórias. Por outro lado, o Betim, em terceiro lugar, ainda mantém seus sonhos vivos, dependendo de uma combinação de resultados favoráveis.

No Grupo B, tanto o Athletic quanto o América seguem empatados em pontos, ambos com 12, mas o Athletic leva vantagem em número de vitórias. Essa tensão entre os dois clubes torna os próximos 90 minutos de seus jogos verdadeiramente decisivos. Cada gol, cada jogada poderá definir o destino na próxima fase do campeonato.

Quais os cenários possíveis para as semifinais?

O sistema de disputa definiu que os líderes de cada grupo, juntamente com o melhor segundo colocado, avançam para as semifinais. Dessa forma, o time com a melhor campanha enfrentará o único segundo colocado, enquanto os demais líderes se enfrentarão. Este formato coloca um peso adicional na etapa classificatória, onde cada ponto conta.

Há um entusiasmo particular pela possibilidade de um reencontro entre Cruzeiro e Atlético em uma das semifinais, cenário que dependerá dos resultados finais da rodada. Estas equipes, com suas tradições e rivalidades, poderiam proporcionar um espetáculo esportivo para além das expectativas.

Partidas da última rodada: expectativas e preparação

A última rodada promete partidas intensas, com destaque para confrontos como Democrata-GV contra Cruzeiro e Atlético frente ao Itabirito. Com todos os jogos ocorrendo em um mesmo horário, às 19h45 do dia 12 de fevereiro, as emoções estarão à flor da pele para jogadores e torcedores.

Villa Nova x Tombense – no Castor Cifuentes , Nova Lima

Tombense – no , Democrata-GV x Cruzeiro – na Arena do Jacaré , Sete Lagoas

– na , América x Aymorés – no Independência , Belo Horizonte

– no , Atlético x Itabirito – no Mineirão , Belo Horizonte

– no , Belo Horizonte Pouso Alegre x Uberlândia – no Manduzão , Pouso Alegre

– no , Athletic x Betim – na Arena Sicredi, São João del-Rei

Com cada equipe buscando seu melhor resultado, a última rodada do Campeonato Mineiro não é apenas uma etapa final, mas uma celebração do futebol mineiro, marcada pela paixão e pelo espírito competitivo que definem esta competição.