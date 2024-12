Cruzeiro não vence o Palmeiras há 6 anos

A expectativa é grande para o confronto entre Palmeiras e Cruzeiro no Mineirão, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta partida tem um peso significativo para o Palmeiras, que tenta manter sua invencibilidade de seis anos contra a equipe mineira e seguir firme na briga pelo título.

Desde 2018, o Palmeiras tem sido dominante no confronto direto, acumulando cinco vitórias e dois empates em sete jogos. No encontro mais recente, realizado no Allianz Parque, o Palmeiras venceu por 2 a 0, com os gols vindo de Flaco López e Gabriel Menino.

Impacto na Disputa pelo Título

Atualmente na segunda posição com 70 pontos, o Palmeiras está logo atrás do Botafogo, que lidera com 73 pontos. Vencer o Cruzeiro é vital para pressionar o líder e torcer por um possível deslize do Botafogo contra o Internacional, o que permitiria ao Palmeiras sonhar com o título, considerando os critérios de desempate pelas vitórias.

Histórico de Confrontos Equilibrado

Os confrontos entre Palmeiras e Cruzeiro têm sido tradicionalmente equilibrados. Em 95 jogos, ambos os clubes têm 33 vitórias cada, além de registrarem 29 empates. O Palmeiras tem ligeira vantagem nos gols marcados, com 133 contra 127 do Cruzeiro, mas o histórico recente favorece o time paulista no embate atual.

Desafios no Mineirão

Jogar no Mineirão é sempre um desafio, mas o Palmeiras tem mostrado competência em conseguir bons resultados ali nos últimos anos. A equipe não perde no estádio há três partidas, mostrando força e estratégia para enfrentar a pressão de jogar fora de casa.

A liderança de Abel Ferreira será posta à prova novamente, com todos os olhares voltados para o Mineirão na quarta-feira à noite. Cada lance poderá ser decisivo para o desfecho das ambições de ambos os clubes e para o desenrolar do campeonato como um todo.