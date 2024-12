Cruzeiro já tem lista de dispensas para 2025

O Cruzeiro concluiu a temporada de 2024 com uma vitória apertada sobre o Juventude, vencendo por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do triunfo, a equipe não conseguiu se classificar para a Copa Libertadores de 2025. Com o foco em reforçar o elenco, a diretoria já está ativa na definição de transferências e possíveis saídas de jogadores.

Entre aqueles que devem deixar o clube estão Mateus Vital, Anderson, Zé Ivaldo, Marlon e Fernando Henrique. O treinador Fernando Diniz, que teve desempenho abaixo das expectativas ao registrar apenas três vitórias em quinze jogos, chegou a ser demitido do cargo, mas uma conversa entre dirigentes cancelou a decisão

Contratos a Terminar no Cruzeiro

O clube verá o fim dos contratos de jogadores como o lateral-direito Wesley Gasolina, o volante Ramiro e o atacante Rafa Silva ao término de 2024. Segundo a imprensa, a renovação desses vínculos não está nos planos do clube. No entanto, o volante Lucas Silva tem a possibilidade de prolongar seu contrato por meio de uma cláusula prevista.

Empréstimos e Reintegrações no Elenco Celeste

Durante 2024, o Cruzeiro contou com atletas emprestados como Gabriel Grando do Grêmio, Gabriel Veron do Porto, Álvaro Barreal do Cincinnati e Lucas Villalba dos Argentinos Juniors. Desses, apenas Lucas Villalba tem chances reais de ser adquirido definitivamente, enquanto os outros jogadores devem retornar a seus clubes de origem.

Desempenho do Cruzeiro nas Competições de 2024

A equipe encerrou sua jornada no Campeonato Brasileiro na nona colocação, com 52 pontos, não conseguindo assim, uma vaga para a pré-Libertadores. Além disso, o Cruzeiro foi vice-campeão no campeonato Mineiro e na Copa Sul-Americana, destacando-se nessas competições.

Preparativos para 2025

À medida que 2025 se aproxima, o Cruzeiro está focado em ajustes e planejamento estratégico. O objetivo é formar um time competitivo e reavaliar suas táticas para melhorar seu desempenho em competições nacionais e internacionais. As prioridades incluem decisões sobre a continuidade de jogadores e o recrutamento de novos talentos.