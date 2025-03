Cristiano Ronaldo será desfalque do Al-Nassr no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia por um motivo inusitado. A equipe da Arábia Saudita encara nesta segunda-feira, dia 3, Esteghlal, do Irã, país onde o astro português pode ter problemas ao entrar.

De acordo com jornais estrangeiros como o Marca, da Espanha, Cristiano não viajou a Teerã, pois poderia ter de enfrentar uma punição de até 99 chibatadas por uma atitude que pode ser configurada como adultério nas leis locais.

Cristiano Ronaldo risks up to 100 lashes if he sets foot in Iran. Cristiano Ronaldo was filmed hugging and kissing Fatemeh Hammami Nasrabadi, a disabled artist who paints using her feet, on the forehead. A gesture which, according to the laws in force in Iran, can be seen as… pic.twitter.com/STsT486qcP

— RadioGenoa (@RadioGenoa) March 2, 2025