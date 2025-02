Saída de Pedro Raul se torna cada vez mais eminente

O Corinthians está em negociação com o Ceará para o empréstimo do atacante Pedro Raul até o final de 2025. O jogador, que não participou da estreia do time na CONMEBOL Libertadores, pode deixar o clube paulista em breve. A informação foi divulgada inicialmente pela TV Record, destacando a urgência do Corinthians em definir o futuro do atleta antes do fechamento da janela de transferências, previsto para o dia 28 deste mês.

Pedro Raul chegou ao Corinthians no início de 2024, após ser adquirido do Toluca, do México, por 5 milhões de dólares. O atacante havia se destacado no Goiás em 2022, mas teve uma passagem discreta pelo Vasco em 2023 antes de se transferir para o time mexicano. No Corinthians, o jogador vestiu a camisa 20 e participou de 38 partidas, marcando quatro gols e contribuindo com uma assistência.

Pedro Raul já treina com os novos companheiros de equipe



Por que Pedro Raul está sendo negociado?

A decisão de negociar Pedro Raul surge após uma temporada de desempenho abaixo do esperado. Apesar de ter começado 2025 com um gol decisivo na vitória contra o Red Bull Bragantino pelo Paulistão, o atacante não conseguiu manter o ritmo e sua performance não correspondeu às expectativas da torcida e da diretoria. Com a proximidade do fechamento da janela de transferências, o Corinthians busca agilizar o processo de empréstimo para liberar espaço no elenco e ajustar suas finanças.

Qual é o histórico de Pedro Raul no Corinthians?

Desde sua chegada ao Corinthians, Pedro Raul não conseguiu se firmar como titular absoluto. Em 2024, o atacante foi especulado para deixar o clube, mas acabou permanecendo no Parque São Jorge. No entanto, sua contribuição em campo foi limitada, com apenas quatro gols em 38 jogos. Essa performance discreta levou o clube a considerar outras opções para o jogador, resultando na atual negociação com o Ceará.

Quais são os próximos passos para o Corinthians?

O Corinthians tem pressa em concluir a negociação com o Ceará, visando finalizar o empréstimo de Pedro Raul antes do encerramento da janela de transferências. Enquanto isso, o time se prepara para seus próximos compromissos no Paulistão e na CONMEBOL Libertadores. Os próximos jogos incluem um confronto contra o Guarani em casa, seguido por uma partida contra o Universidad Central, também em casa, pela Libertadores.

Guarani (C) – 23/02, 18h30 (de Brasília ) – Paulistão

(C) – 23/02, 18h30 (de ) – Paulistão Universidad Central (C) – 26/02, 21h30 (de Brasília) – CONMEBOL Libertadores – Transmissão ao vivo do Disney

Com a saída de Pedro Raul, o Corinthians espera reorganizar seu elenco e buscar melhores resultados nas competições que disputa. A expectativa é que a negociação com o Ceará seja concluída em breve, permitindo que o atacante tenha mais oportunidades de jogo e que o clube paulista possa focar em seus objetivos para a temporada.