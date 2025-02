Como o Santos vai pagar o salário de Neymar?

O Santos está desenvolvendo um plano financeiro audacioso para viabilizar o retorno de Neymar ao clube. Essa abordagem remete às estratégias utilizadas durante a primeira passagem do craque pelo Alvinegro Praiano. Na época, o clube adotou um modelo que combinava um salário fixo com uma participação considerável nos direitos de imagem do jogador, garantindo assim a sustentabilidade financeira para manter Neymar na equipe.

Atualmente, o Santos planeja pagar um salário fixo mensal de R$ 1 milhão a Neymar, além de permitir que ele retenha 90% dos seus direitos de imagem. Dessa forma, espera-se que o jogador receba aproximadamente R$ 6 milhões por mês. Estas informações, inicialmente divulgadas pelo UOL e confirmadas por veículos de comunicação de relevância, indicam um plano robusto para lidar com os desafios financeiros relacionados à contratação de uma estrela do futebol mundial como Neymar.

Como a engenharia financeira funciona a favor do Santos?

Utilizar a engenharia financeira em contratos de futebol não é uma novidade. Na primeira passagem de Neymar pelo Santos, a combinação de salário fixo com um expressivo percentual dos direitos de imagem permitiu ao clube cumprir com suas obrigações financeiras sem extrapolar suas capacidades orçamentárias. Esta abordagem é particularmente eficaz para jogadores de alto perfil que geram receitas paralelas significativas através de parcerias e patrocínios.

Com a expectativa de que Neymar possa atrair maior atenção da mídia e patrocinadores, o Santos acredita que a maior parte das quantias advindas de seus direitos de imagem ajudará a cobrir suas despesas salariais e até gerar excedente. Além disso, essa estratégia permite ao clube manter um orçamento equilibrado enquanto aproveita a presença de um jogador de renome internacional para alavancar suas finanças.

Por que Neymar está perto de assinar com o Santos?

A possibilidade de Neymar retornar às suas raízes no Santos desperta entusiasmo entre torcedores e jogadores. Após rescindir seu contrato com o Al-Hilal, o atacante parece preparado para voltar ao clube que o formou. Com a chegada prevista ao Brasil nesta quarta-feira, o Santos já trabalha nos preparativos para recebê-lo de maneira calorosa, mantendo diálogo com torcidas organizadas para assegurar uma recepção à altura do que Neymar representa.

A direção do Santos está convencida de que Neymar não apenas contribuirá em campo, mas também consolidará a imagem do clube no cenário internacional. Este retorno é visto pela diretoria como uma oportunidade ímpar de fortalecer o time e resgatar uma ligação histórica com o jogador, reforçando o vínculo emocional entre o atleta e a instituição.

Como está se dando o planejamento para a recepção de Neymar?

O planejamento para a chegada de Neymar ao Santos envolve a coordenação com torcidas e a preparação de um evento especial no desembarque. Além disso, o jogador já efetuou a compra de imóveis na Baixada Santista para acomodar sua equipe técnica e familiares, denotando suas intenções de se estabelecer novamente na região. Este gesto reforça a expectativa de um comprometimento mútuo entre Neymar e o Santos, indo além de uma simples jogada de mercado futebolístico.

Com a chegada de Neymar, o Santos pretende impulsionar não apenas seu desempenho esportivo, mas também maximizar as oportunidades comerciais que um atleta de tal calibre oferece. Portanto, além de ser um retorno ao lar para Neymar, essa mudança promete ser um novo capítulo promissor para o Santos, tanto no campo quanto fora dele.

