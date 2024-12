Como foi o ano de Paulinho, do Galo, alvo do Palmeiras

O torcedor do Atlético Mineiro pode estar se despedindo de um dos seus principais jogadores. Nos últimos dias, o nome de Paulinho passou a ser vinculado ao Palmeiras, que tem interesse em investir no goleador do Galo.

Aos 24 anos, o atacante está em negociação que envolve o pagamento de 18 milhões de euros (117 milhões de reais) e dois jogadores do Palmeiras (um do elenco principal e um da categoria de base) para o Atlético. Contudo, a contratação ainda depende do acerto entre as partes.

Um dos fatores que pesam a favor do Verdão é a disputa da Copa Libertadores de 2025. Isso, pois, o Galo, ainda que finalista do torneio deste ano, não se classificou para a próxima edição e chegou a lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

A lesão e os números de Paulinho

Ainda assim, Paulinho não deve reforçar o elenco do Palmeiras já no início do ano. O atacante passou por cirurgia no início de dezembro após jogar por meses “no sacrifício”.

Ele sofreu uma fissura na canela direita e chegou a admitir o problema durante o momento decisivo de 2024. Desse modo, o procedimento cirúrgico deve tirar o jogador dos campos nos primeiros três meses de 2025.

O que pesa a favor do atleta são os números. Desde 2023 no Atlético Mineiro, Paulinho tem 50 gols e 12 assistências em 120 partidas.

Nesta última temporada, porém, ele teve queda de rendimento. Contra os 31 tentos de 2023, a média caiu e foram 19 bolas na rede em 2024.

Além da lesão, um ponto tático pode ser apontado como um fator. Em seu primeiro ano no Galo, sob comando de Eduardo Coudet e Felipão, quase sempre fez uma dupla de ataque com Hulk. Enquanto isso, no trabalho de Gabriel Milito, Paulinho passou a atuar mais pelas pontas – e mais longe do gol.