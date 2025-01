Chapéu? Vitória e Nacional-URU disputam contratação de Vargas

O futuro do atacante Eduardo Vargas segue indefinido e movimentando os bastidores do mercado da bola. Enquanto o Vitória acredita na possibilidade de um acerto, a imprensa uruguaia já dá o jogador como reforço certo do Nacional.

Segundo informações do site chileno En Cancha, o Nacional aguarda Vargas em Montevidéu para realizar exames médicos e finalizar o contrato. O otimismo, da mesma forma, já é público na diretoria do tricampeão da América, como disse Flavio Perchman, vice-presidente do Nacional ao canal Pasión Tricolor.

“Eu disse a ele: ‘O que você vai fazer no Vitória da Bahia?’. Venha para cá, porque terá meio país atrás de você. E o Romulo Otero foi chave importante no negócio, falou muito bem daqui. Vargas chega a amanhã no Uruguai”, falou.

A onda positiva para o Nacional coloca em dúvida a negociação do jogador com o clube baiano, que acreditava no acerto, segundo o jornal MASSA. Assim, ainda que não tenha perdido as esperanças, o Vitória mantém cautela, especialmente diante do caso recente volante Ronaldo, que desistiu de assinar com o clube no último momento.

Vargas defendeu o Atlético Mineiro entre 2020 e 2024. Sua temporada mais produtiva no Galo foi em 2021, quando anotou 13 gols e ajudou o Galo a conquistar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o estadual.