CBF propõe mudanças no calendário de 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) propõe mudanças importantes no calendário de competições para 2025. Entre as alterações, destacam-se a antecipação do início do Campeonato Brasileiro para março e uma pausa em junho e julho, que coincide com o Mundial de Clubes da FIFA.

Os campeonatos estaduais também passarão por alterações, começando já na primeira semana de janeiro. A CBF já apresentou essas ideias aos clubes, mas o calendário oficial ainda não foi divulgado.

Impacto da Antecipação do Campeonato Brasileiro

Adelantar o início do Campeonato Brasileiro de abril para março permitirá uma pausa durante o Mundial de Clubes, de 15 de junho a 13 de julho. Neste torneio, participarão quatro clubes brasileiros: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e o vencedor da Libertadores de 2024, possivelmente Atlético-MG ou Botafogo.

No período de pausa do campeonato nacional, os clubes não participantes do Mundial podem optar por inter-temporadas, excursões ou conceder férias aos jogadores, promovendo a internacionalização de suas marcas.

Efeito das Mudanças nos Estaduais

Pela nova proposta, os campeonatos estaduais serão antecipados para encerrar antes da primeira Data FIFA de março. A quantidade de datas dos principais estaduais será mantida em 16, mas o período de disputa será mais curto.

Essas alterações visam otimizar o calendário, evitando sobreposição com as Datas FIFA, que priorizam os jogos das seleções nacionais.

Importância de Preservar as Datas FIFA

A proposta da CBF de não realizar partidas do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil durante as Datas FIFA busca evitar os problemas de 2024, quando o campeonato coincidiu com a Copa América nos EUA, complicando os clubes sem seus jogadores convocados.

As mudanças para 2025 visam um calendário sem conflitos, permitindo que os clubes participem das competições de forma equilibrada e sem ausências de jogadores.

Próximos Passos para o Novo Calendário

A diretoria de competições da CBF, liderada pelo presidente Ednaldo Rodrigues, está em reuniões com federações estaduais para discutir essas mudanças, especialmente as que impactam os campeonatos estaduais.

O objetivo é um consenso que favoreça clubes, jogadores e torcedores, buscando um calendário eficiente e alinhado com demandas internacionais, fortalecendo o futebol brasileiro nos próximos anos.