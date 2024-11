CBF planeja redução no preço de ingressos para jogos da Seleção

O recente confronto entre Brasil e Uruguai na Arena Fonte Nova trouxe à tona os desafios enfrentados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na definição de preços de ingressos. O jogo, que terminou em empate de 1 a 1 no dia 19 de março, evidenciou a necessidade de rever as atuais estratégias de venda. Em locais onde os preços são controlados por administrações externas, a CBF enfrenta dificuldades para atrair o público desejado.

A organização prefere estádios onde possui autonomia para definir preços, permitindo ajustes e inclusão de ingressos acessíveis, como o “ingresso solidário”. Em Salvador, a imposição de preços entre R$ 200 e R$ 800, com ingressos solidários a R$ 100 e doações de alimentos, impediu essas adaptações.

Impacto dos Preços Elevados nos Jogos da Seleção

A presença reduzida de torcedores na Fonte Nova não só reflete insatisfação com os preços, mas também destaca falhas no planejamento das partidas futuras. A subutilização do estádio comprometeu a experiência e a atmosfera do jogo, ressaltando a necessidade de uma estratégia que equilibre lucro e envolvimento dos torcedores.

Apesar de iniciativas como o ingresso solidário terem arrecadado 24 toneladas de alimentos, ainda assim, não foram suficientes para encher o estádio. A CBF está comprometida em ajustar suas táticas para jogos futuros, focando em uma abordagem centrada no torcedor e em negociações mais flexíveis com administradores de estádios.

Estrategias para Aumentar o Público nos Estádios

Para atrair mais torcedores e garantir estádios lotados, a CBF deve considerar uma abordagem diversificada. Isso pode incluir a negociação de contratos que proporcionem maior controle sobre a precificação, além de ajustar dinamicamente os preços conforme a demanda e as condições locais.

Oferecer mais opções de ingressos acessíveis, como o ingresso solidário.

Criar campanhas promocionais para envolver as comunidades locais e incentivar a presença nos jogos.

Promover transparência sobre o uso dos recursos arrecadados, especialmente dos ingressos solidários, para construir uma imagem favorável entre os torcedores.

Perspectivas da CBF para 2024

Com um confronto previsto contra a Colômbia em Porto Alegre, a CBF tem a oportunidade de ajustar suas práticas. A escolha do Beira-Rio, após problemas estruturais no gramado e aeroporto inviabilizarem partidas anteriores na capital gaúcha, visa melhorar a experiência dos torcedores e garantir estádios lotados para ver a seleção.

Mudar para uma abordagem mais estratégica na definição de preços e locais será crucial para o sucesso contínuo dos eventos da CBF, garantindo uma atmosfera vibrante tanto para a seleção quanto para os apaixonados por futebol no Brasil.