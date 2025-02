Brasileirão é a sexta liga mais valiosa do mundo

As ligas de futebol possuem um impacto significativo no âmbito esportivo global, seja por meio de seus jogadores, clubes ou ainda pelo capital envolvido. Atualmente, a Premier League destaca-se como a liga de futebol mais valiosa do mundo. Esse status aponta não apenas para a força do campeonato inglês, mas também para seu papel como referência no futebol internacional.

Publicidade

Além da Premier League, outras importantes ligas europeias integram o top 5 de valor de mercado, como a LaLiga, Serie A Italiana, Bundesliga e Ligue 1. Essas ligas, além de populares, possuem grande poder econômico. Esse capital influencia diretamente as contratações de jogadores e o poder de atração de fãs ao redor do mundo.

Fonte: Gilvan de Souza / Flamengo

Qual a posição do Campeonato Brasileiro no cenário global?

No cenário das ligas de futebol além da Europa, o Campeonato Brasileiro se destaca como a liga mais valiosa das Américas do Sul. Essa valorização reflete não apenas o talento dos jogadores brasileiros, mas também a transformação que o mercado do futebol nacional vivenciou recentemente. O crescimento econômico dos clubes brasileiros tornou o país uma alternativa atraente tanto para jogadores locais quanto para internacionais.

Publicidade

O Campeonato Brasileiro lidera a Conmebol em termos de mercado, enquanto na Concacaf, a Major League Soccer (MLS) assume essa posição. A ascensão do futebol nesses mercados regionais indica uma tendência de descentralização do poder econômico que tradicionalmente ficava restrito ao continente europeu.

Mercado interno e o impacto das transferências

Nos últimos anos, houve uma transformação significativa no mercado de transferências do Campeonato Brasileiro. Conforme destaca Cristiano Caús, especialista em transferências de atletas, esse mercado passou a se tornar uma opção viável e atraente, tanto financeiramente quanto esportivamente, para jogadores que antes buscavam oportunidades apenas no exterior. Essa mudança resultou em negociações internas mais elevadas e em uma nova percepção sobre o futebol brasileiro.

O crescente investimento e o retorno financeiro gerado pelas transferências internas fortalecem o cenário nacional, transformando o Brasil em uma rota potencial para talentos que desejam desenvolver suas carreiras sem precisar deixar o país. O amadurecimento do mercado local é visto não apenas nas cifras envolvidas nas negociações, mas também na gestão profissional dos clubes brasileiros.

Publicidade

A influência do Oriente Médio no futebol asiático

A Liga Saudita emerge como a liga mais valiosa da Ásia. Esse crescimento expressivo é resultado de pesados investimentos em infraestrutura e na contratação de jogadores de renome internacional. Essa estratégia tem consolidado a liga saudita como uma potência emergente no futebol mundial, oferecendo valores competitivos e elevando o nível de suas competições.

Tais investimentos podem servir como referência para outras ligas que buscam aumentar sua competitividade global. A política de atração de jogadores e técnicos de prestígio mundial revela-se como um importante passo para alavancar a qualidade das competições e atrair a atenção de torcedores de diferentes partes do mundo.

Considerações finais sobre o mercado global de futebol

O mercado global de futebol continua a evoluir, com ligas europeias ainda dominando o cenário em termos econômicos. No entanto, o aumento do valor de ligas em outras regiões, como a América do Sul e a Ásia, demonstra uma democratização crescente do capital no futebol. Isso reflete o desenvolvimento de estratégias regionais que atraem talentos, investimentos e, por conseguinte, torcedores globais.

Esta dinâmica internacional de valorização das ligas ressalta a complexidade do futebol como esporte e negócio, onde fatores financeiros, esportivos e culturais se entrelaçam, moldando um cenário em constante mudança.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.