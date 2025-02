Brasileirão 2025: veja a tabela completa do Bahia

Após terminarem o Campeonato Brasileiro de 2024 na oitava posição, o Bahia está se preparando para uma temporada agitada em 2025. Além do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, o time vai competir na Copa do Brasil e na pré-Libertadores da América, que figura como o grande desafio do ano. Com o renomado técnico Rogério Ceni no comando, as expectativas para os novos campeonatos são altas.

Publicidade

Com o início do Brasileirão 2025, o Bahia enfrentará na primeira rodada o Corinthians, uma partida que será disputada em casa, na Arena Fonte Nova. Este jogo marca o pontapé inicial para uma temporada que promete ser intensa e desafiadora, não só pelas competições locais, mas também por encarar os melhores times da América do Sul.

Torcida do Bahia – Fonte: Instagram/@ecbahia

Calendário do Brasileirão 2025 do Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela básica do Campeonato Brasileiro de 2025. O Bahia se prepara para enfrentar uma série de partidas que testarão suas capacidades em campo. Abaixo está a lista organizada dos primeiros confrontos previstos:

Publicidade

Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova

Possíveis datas: 29/03, 30/03 ou 31/03

– Arena Fonte Nova Possíveis datas: 29/03, 30/03 ou 31/03 Santos x Bahia – Vila Belmiro

Possíveis datas: 05/04, 06/04 ou 07/04

– Vila Belmiro Possíveis datas: 05/04, 06/04 ou 07/04 Bahia x Mirassol – Arena Fonte Nova

Possíveis datas: 12/04, 13/04 ou 14/04

– Arena Fonte Nova Possíveis datas: 12/04, 13/04 ou 14/04 Cruzeiro x Bahia – Mineirão

Possíveis datas: 16/04 ou 17/04

– Mineirão Possíveis datas: 16/04 ou 17/04 Bahia x Ceará – Arena Fonte Nova

Possíveis datas: 19/04, 20/04 ou 21/04

– Arena Fonte Nova Possíveis datas: 19/04, 20/04 ou 21/04 Palmeiras x Bahia – Allianz Parque

Possíveis datas: 26/04, 27/04 ou 28/04

– Allianz Parque Possíveis datas: 26/04, 27/04 ou 28/04 Bahia x Botafogo – Arena Fonte Nova

Possíveis datas: 03/05, 04/05 ou 05/05

– Arena Fonte Nova Possíveis datas: 03/05, 04/05 ou 05/05 Flamengo x Bahia – Maracanã

Possíveis datas: 10/05, 11/05 ou 12/05

– Maracanã Possíveis datas: 10/05, 11/05 ou 12/05 Bahia x Vitória – Arena Fonte Nova

Possíveis datas: 17/05, 18/05 ou 19/05

– Arena Fonte Nova Possíveis datas: 17/05, 18/05 ou 19/05 Grêmio x Bahia – Arena do Grêmio

Possíveis datas: 24/05, 25/05 ou 26/05

– Arena do Grêmio Possíveis datas: 24/05, 25/05 ou 26/05 Bahia x São Paulo – Arena Fonte Nova

Possíveis datas: 30/05, 01/06 ou 02/06

– Arena Fonte Nova Possíveis datas: 30/05, 01/06 ou 02/06 Bragantino x Bahia – Nabi Abi Chedid

Possíveis datas: 11/06 ou 12/06

Descanso e retomada pós Mundial de Clubes

A tabela prevê uma pausa de um mês para a disputa do Mundial de Clubes, proporcionando ao Bahia um período para ajuste técnico e recuperação física, antes de retomar o Brasileirão. A volta dos jogos será marcada por um enfrentamento contra o Atlético-MG na Arena Fonte Nova, prometendo emoção para os torcedores.

Planejamento estratégico do Bahia

Rogério Ceni, como treinador, tem focado na consolidação de uma equipe coesa e resiliente. O planejamento estratégico para a temporada inclui não apenas os jogos do Brasileirão, mas também o desempenho nas competições internacionais e nacionais. Esse planejamento é crucial para garantir que o time consiga enfrentar adversários competitivos e se destacar nos campeonatos.

Com uma agenda tão cheia, o Bahia está trabalhando para equilibrar a participação em várias frentes, buscando resultados que reflitam o potencial do elenco e conquistem novas vitórias para o clube. A temporada 2025 promete ser significativa para o Bahia, que almeja uma performance de alto nível e a conquista de títulos importantes.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.