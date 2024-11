Boca Juniors tem Sérgio Ramos como alvo principal

Sergio Ramos, o destacado zagueiro, está considerando unir-se ao Boca Juniors, conforme informações do jornal espanhol “Relevo”. Após sua saída do Sevilla e agora com 38 anos, Ramos está explorando a chance de atuar na Argentina no início de 2025. Esta transição tem sido facilitada por diálogos com o treinador Fernando Gago e o presidente do Boca, Juan Román Riquelme.

Desde que deixou o Sevilla, Ramos foi vinculado a vários clubes e ligas ao redor do mundo, mas ainda não aceitou nenhuma proposta. Isso pode ser explicado por seu desejo de viver uma experiência especial na América do Sul, especificamente com o Boca Juniors, famoso por sua torcida apaixonada e rica tradição no futebol.

Por que escolher o Boca Juniors?

Para Sergio Ramos, o Boca Juniors oferece não apenas um desafio no futebol, mas a chance de se inserir em um dos cenários mais icônicos do esporte. Historicamente, o clube tem atraído jogadores de prestígio que desejam combinar paixão e história. Segundo o “Relevo”, Ramos encontra motivação extra na ideia de se conectar com o legado de Diego Maradona.

Financeiramente, o Boca está considerando uma oferta de cerca de 5 milhões de euros por um ano, um valor menor do que Ramos recebia no Sevilla. No entanto, o atrativo cultural tem tido um peso significativo em sua decisão. Além disso, o período de adaptação de Ramos coincidiria com a pausa no Campeonato Argentino, permitindo uma estreia ideal na retomada da competição em fevereiro.

A Conexão com Fernando Gago

Fernando Gago, treinador do Boca Juniors, foi colega de equipe de Ramos no Real Madrid entre 2006 e 2012, período durante o qual desenvolveram uma amizade duradoura. Gago está bastante confiante quanto à possibilidade de trabalharem juntos no Boca, perspectiva que agora parece mais próxima de se concretizar.

A relação entre ambos se sustenta não só na amizade, mas também na visão tática e no desejo de consolidar uma defesa robusta—características que Ramos exemplifica através de sua experiência e liderança em campo.

Preparação e Expectativas

Sem clube atualmente, Sergio Ramos mantém-se ativo por meio de treinos individuais, compartilhando partes desse regime em suas redes sociais. Sua dedicação à forma física indica que está pronto para desafios futuros, especialmente com a possibilidade de integrar a equipe do Boca.

De forma abrangente, a ida de Ramos para o Boca Juniors pode não apenas impulsionar seu próprio desempenho, mas também oferecer valiosa experiência ao elenco argentino, especialmente em torneios continentais como a Copa Libertadores. Para os torcedores, sua chegada representaria um reforço estratégico crucial, contribuindo para elevar ainda mais o nível competitivo da equipe.