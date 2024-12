Bap é eleito presidente do Flamengo para triênio entre 2025 e 2027

O Flamengo elegeu nesta segunda-feira, 9, o novo presidente para o triênio entre 2025 e 2027. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, foi o escolhido após votação ao longo do dia na sede da Gávea, no Rio.

Bap, que derrotou Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee, substituirá Rodolfo Landim. A posse será realizada no dia 18 de dezembro.

Landim votou logo nas primeiras horas da manhã, quando a votação foi aberta. Pouco depois, Bap e Dunshee entraram no local destinado para a votação e, ainda antes das 9 horas, Mattos também já tinha votado. A votação era eletrônica com opção de voto em papel.

Ao todo, 6.137 sócios estavam aptos para a votação. Bap recebeu 1.731 votos, Dunshee teve 1.166 e Mattos foi escolhido por 363 pessoas.

Quem é Bap, novo presidente do Flamengo?

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, tem 64 anos. O empresário se elegeu com o lema “Hegemônico nas Américas”. Ele é o atual presidente do Conselho de Administração do Flamengo.

Em seu plano, fica claro o desejo de ter “metas claras e que estimule a performance”. Bap também é defensor da “profissionalização ampla, geral e irrestrita”.

“Queremos ganhar tudo, então devemos ter os melhores profissionais do mundo. Queremos ser campeões do mundo”, diz o texto de sua campanha.

