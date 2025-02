Bahia adota estratégia incomum para driblar altitude de La Paz

O Bahia inicia nesta terça-feira, 18, a partir das 21h30 (horário de Brasília), a sua jornada na Copa Libertadores, em visita ao The Strongest, da Bolívia, pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da competição.

Além do adversário, a equipe comandada por Rogério Ceni terá um desafio extra: a altitude. A partida será disputada no Estádio Hernando Siles, em La Paz, a 3.637 metros acima do nível do mar.

Para minimizar os efeitos da altitude, uma histórica aliada dos clubes bolivianos, o Bahia adotou uma estratégia diferente. Em vez de permanecer em La Paz por mais tempo para adaptação, a equipe tricolor viajará para a cidade horas antes de a bola rolar. A delegação está concentrada em Santa Cruz de La Sierra, que praticamente não tem altitude, e embarcará para La Paz à tarde.

A exceção são os goleiros Marcos Felipe e Danilo Fernandes, que viajaram antecipadamente. A dupla treina no CT do Bolívar, clube parceiro do Grupo City, para se adaptar à velocidade da bola, que aumenta devido à menor resistência do ar.

“Foi mais de um mês de alinhamento com o Grupo City, com os profissionais de Saúde e Performance, para a gente fazer o melhor plano de saúde e performance para os atletas, obviamente alinhado com Rogério Ceni e a diretoria do clube. O nosso plano está focado em três grandes áreas: nutrição, fisiologia e psicologia. Todo planejamento é visando a melhora do condicionamento cardiovascular e a melhora da capacidade aeróbica”, explicou Natália Bittencourt, diretora de performance e saúde do Bahia, ao jornal Correio.

Além disso, durante os treinos no CT Evaristo de Macedo, os atletas utilizaram máscaras que simulam o ambiente com menos oxigênio disponível. “As máscaras provocam benefícios ao sistema respiratório e também tem o componente psicológico que é o de se adaptar a esse tipo de estímulo que estamos provocando. Fizemos um protocolo de três semanas antes de viajar para La Paz”, afirmou Sebastian Burrows, coordenador de Ciências de Esporte.

O jogo contra o The Strongest será o 15º da história do Bahia na Libertadores, que está em sua quarta participação na competição, a primeira desde 1989. O clube é tratado pela Conmebol como “O Pioneiro”, por ter participado da primeira edição da competição, em 1960. A partida de volta está marcada para o dia 25, às 21h30 na Arena Fonte Nova.