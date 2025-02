Atlético-MG ultrapassa os 100 milhões em reforços para 2025

O Atlético Mineiro tem sido um dos grandes protagonistas do mercado de transferências do futebol brasileiro em 2025. Depois de um período inicial de incertezas, com a saída de jogadores e especulações sobre novas contratações, o clube rapidamente se reposicionou como um dos que mais investiram durante a janela de transferências. Esse movimento incluiu um gasto considerável superior a R$ 100 milhões em novas aquisições.

O investimento maciço trouxe ao Atlético novos talentos, além de fortalecer ainda mais o elenco após as saídas de jogadores como Kardec, Paulinho e Vargas. Essa reestruturação não só aliviou a folha salarial como também abriu espaço para novas contratações ofensivas, com cinco jogadores adquiridos e mais dois trazidos sem custos com transferência.

Bandeira do Atlético-MG.

Quais foram as principais contratações do Atlético-MG?

Notadamente, o Atlético Mineiro realizou movimentos estratégicos no mercado pela contratação de Natanael, Robert Cuello, Júnior Santos e Rony, que juntos custaram cerca de R$ 132 milhões ao clube. Dois outros reforços, os meias Patrick e Gabriel Menino, chegaram sem custo de transferência direta. Esse conjunto de aquisições fez com que o clube se tornasse o terceiro maior investidor dentre os times brasileiros, ficando atrás apenas de Botafogo e Palmeiras.

Essa incursão em busca de reforços foi uma resposta estratégica às saídas no setor ofensivo, tornando-se crucial para manter a competitividade do time nas competições em que atua. Os valores gastos nesta janela de transferências já superam aqueles despendidos pelo clube em toda a temporada passada, evidenciando uma intenção clara de se manter competitivo.

Como o Atlético-MG continua a agir no mercado?

O planejamento do Atlético Mineiro, no entanto, não se encerra aqui. O clube ainda está atento a novas oportunidades no mercado para fortalecer outras áreas do elenco. Nos próximos dias, é esperado que a equipe confirme a chegada de Caio Paulista para a lateral-esquerda. Além disso, existe o interesse em contratar um zagueiro e um volante, posições consideradas prioritárias pela comissão técnica.

A movimentação no mercado fica ainda mais dinâmica com a proximidade da saída de Otávio para o Fluminense, o que pode abrir novas necessidades de contratação.

Qual é a visão do Atlético-MG para futuras negociações?

Mesmo com a janela de transferências ainda aberta até o final de fevereiro e a janela de exceção da CBF ao final do estadual, o Atlético Mineiro adota uma postura cuidadosa e estratégica em suas futuras movimentações. Nas palavras do executivo do clube, Paulo Bracks, o objetivo é montar uma equipe cada vez mais forte, respeitando ao mesmo tempo a governança e os limites financeiros estabelecidos pelos acionistas.

O clube demonstra comprometimento em buscar por reforços pontuais e estratégicos, sempre com o intuito de alcançar grandes objetivos ao longo da temporada. Este planejamento e a capacidade de resposta rápida às movimentações no mercado são aspectos que têm marcado positivamente a atuação do Atlético-MG em 2025.

