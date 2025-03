Atlético-MG x Santos Sub-20: veja onde assistir ao jogo do Brasileirão Sub-20

O embate entre Atlético-MG sub-20 e Santos sub-20 está marcado para a noite de 17 de março de 2025, às 20h, e transmitida pela SporTV na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Este jogo faz parte da 2ª rodada da fase regular do Campeonato Brasileiro sub-20, uma competição que promete revelar novos talentos do futebol brasileiro.

Publicidade

Ambas as equipes entram em campo com objetivos claros e distintos. Enquanto o Atlético-MG sub-20 busca sua primeira vitória no campeonato, o Santos sub-20 pretende manter o bom desempenho apresentado na estreia. Este artigo oferece uma análise detalhada das duas equipes e suas expectativas para o confronto.

Bandeira do Santos – Fonte: Instagram/@santosfc

Como está o Atlético-MG sub-20?

O Atlético-MG sub-20 iniciou sua campanha no Campeonato Brasileiro sub-20 com uma derrota para o Fluminense sub-20, pelo placar de 2 a 0. Este resultado deixou a equipe na 16ª posição da tabela, ainda sem pontos. A equipe alvinegra precisa de uma vitória para não se distanciar dos líderes e manter vivas as esperanças de uma boa campanha.

Publicidade

Nas últimas cinco partidas oficiais, o Atlético-MG sub-20 obteve três vitórias e duas derrotas. As vitórias foram contra Francana sub-20, Nova Iguaçu sub-20 e Botafogo-SP sub-20, enquanto as derrotas ocorreram frente ao Guarani sub-20 e ao Fluminense sub-20. Este retrospecto mostra uma equipe capaz de surpreender, mas que precisa de consistência para se destacar na competição.

Qual é a situação do Santos sub-20?

O Santos sub-20 chega para este confronto com moral elevada após uma vitória convincente por 4 a 1 sobre o Botafogo sub-20 na rodada de estreia. A equipe demonstrou um futebol envolvente e eficaz, que busca repetir na partida contra o Atlético-MG sub-20.

Nas últimas cinco partidas, o Santos sub-20 registrou três vitórias, um empate e uma derrota. Este desempenho sólido coloca a equipe em uma posição favorável para buscar mais três pontos e se consolidar entre os líderes do campeonato. A equipe santista aposta em seu poder ofensivo e na coesão do grupo para superar os desafios da competição.

Publicidade

Quais são as expectativas para o jogo?

O confronto entre Atlético-MG sub-20 e Santos sub-20 promete ser equilibrado, com ambas as equipes buscando impor seu estilo de jogo. O Atlético-MG sub-20 precisa de uma vitória para se recuperar na tabela, enquanto o Santos sub-20 quer manter o embalo da estreia.

Os torcedores podem esperar um jogo disputado, com chances de gol para ambos os lados. A equipe que conseguir controlar melhor o meio-campo e explorar as falhas do adversário terá maiores chances de sair vitoriosa. Este jogo é uma oportunidade para os jovens talentos mostrarem seu potencial e ganharem destaque no cenário nacional.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.