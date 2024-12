Atlético MG não tem mais chances de Libertadores 2025

Na temporada de 2024, o Atlético-MG viu suas chances de disputar a Copa Libertadores em 2025 se evaporarem. Isso se concretizou após os resultados da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, que definiram o destino do Galo. Mesmo que a equipe de Belo Horizonte tenha triunfos nas partidas remanescentes, não conseguirá se classificar para o torneio mais prestigiado da América do Sul.

Além do desânimo dos torcedores, a matemática do futebol não favoreceu o Atlético-MG desta vez. As recentes vitórias de concorrentes diretos, como Bahia e Corinthians, foram cruciais para este desfecho. Tais resultados proporcionaram pontos preciosos para os adversários, complicando a posição do Galo na tabela.

Motivos para a Eliminação do Atlético-MG

A eliminação do Atlético-MG surgiu com os resultados dos confrontos entre Cuiabá x Bahia e Criciúma x Corinthians. Essas vitórias alçaram Bahia e Corinthians aos 50 pontos, ocupando a sétima e oitava posição na tabela do Brasileirão. Com isso, o Galo perdeu qualquer chance de classificação, ainda que triunfasse nas partidas finais.

Analisando minuciosamente, o critério de desempate baseado no número de vitórias desfavoreceu o Atlético-MG. O Bahia lidera com 14 vitórias, seguido pelo Corinthians com 13, enquanto o Atlético possui apenas 10. Ademais, a vitória recente do Botafogo no Mâs Monumental expandiu o Brasileirão para um G8, aumentando o número de classificados à Libertadores.

Planejamento Futuro do Atlético-MG

Com a eliminação, o Atlético-MG volta-se ao planejamento e reconstrução para a temporada 2025. O clube pretende aprender com os obstáculos enfrentados e traçar estratégias visando melhorar seu desempenho em competições nacionais e internacionais. Sob a direção do técnico Gabriel Milito e demais dirigentes, o foco estará em identificar e corrigir fraquezas da campanha de 2024.

Impacto Financeiro da Ausência na Libertadores

A ausência na Copa Libertadores afeta não só o aspecto esportivo, mas também o financeiro do Atlético-MG. Participar do torneio envolve visibilidade, prêmios em dinheiro e potencial de atrair patrocinadores mais valiosos. O clube precisará adotar soluções criativas para compensar essa perda, assegurando a estabilidade econômica e continuando a investir no crescimento do time.

Apesar dos desafios, a ausência na Libertadores pode servir como uma oportunidade para o Atlético-MG se reorganizar e voltar mais forte. O foco em fortalecer a equipe e superar as dificuldades promete traçar os próximos passos do clube rumo a um futuro de sucesso.