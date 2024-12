Arábia Saudita vai manter proibição de álcool na Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2034 será sediada na Arábia Saudita, um país com rígidas leis sobre bebidas alcoólicas, em vigor desde 1952 por decreto do Rei Ibn Saud. Estas restrições geram preocupações sobre como a FIFA administrará a venda de álcool durante o torneio, em meio a experiências anteriores enfrentadas em nações com tradições islâmicas similares.

Na Copa do Mundo de 2022 no Qatar, houve situações desafiadoras quando a família Al-Thani decidiu proibir a venda de cerveja nos estádios pouco antes do evento. Este incidente prejudicou o contrato com o patrocinador oficial Budweiser, levando a compensações financeiras, destacando a dificuldade de conciliar leis locais com exigências internacionais.

Posicionamento da FIFA em Relação às Leis Sauditas

A FIFA afirmou que não pressionará o governo saudita para modificar suas leis sobre álcool. Em vez disso, a organização está desenvolvendo soluções que respeitam a legislação local enquanto buscam atender torcedores e patrocinadores. No Qatar, isso foi abordado com a venda de bebidas não alcoólicas nos estádios e cerveja em áreas específicas de celebração.

A parceria de longa data com a AB InBev, que já renovou seu contrato para a Copa de 2026, é essencial. A continuidade desse relacionamento comercial depende de se encontrar um meio termo que una interesses financeiros e respeito cultural para a edição de 2034.

Alternativas e Perspectivas Futuras

Para harmonizar expectativas comerciais e culturais, a FIFA pode considerar a criação de áreas controladas para venda de álcool a estrangeiros, respeitando as leis sauditas. A crescente popularidade de bebidas sem álcool também pode ser uma alternativa viável para atender aos fãs nos estádios.

O suporte econômico saudita, incluindo parcerias com a Aramco e investimentos no setor de mídia, reforça os laços com a FIFA. Essa aliança financeira indica uma visão de colaboração contínua, mesmo frente aos desafios culturais e logísticos de sediar um evento dessa magnitude.

Impactos Econômicos dos Eventos Esportivos no País

Hospedar a Copa do Mundo pode trazer vantagens econômicas significativas para a Arábia Saudita, como visibilidade internacional e crescimento nos setores de turismo e infraestrutura. O Fundo de Investimento Público saudita tem planos de expansão global, especialmente em plataformas de mídia, refletindo ambições de impacto internacional.

Assim, a realização do torneio na Arábia Saudita não apenas enfrenta desafios, mas também pode ser um motor para transformações econômicas e culturais, alinhando o país às práticas globais enquanto respeita suas tradições.