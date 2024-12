André Jardine faz história e é tricampeão no México

O América conquistou o tricampeonato mexicano ao empatar com o Monterrey por 1 a 1, no Estadio BBVA, e levar o título do Apertura 2024, no último domingo, 15. Com a vantagem da vitória por 2 a 1 no jogo de ida, a equipe de André Jardine conseguiu o troféu com o resultado da volta.

Assim, o técnico brasileiro chegou ao terceiro título consecutivo da Liga MX. Ele igualou o feito que era inédito de Raúl Cárdenas, comandante do Cruz Azul em campanhas de 1972 a 1974.

Durante a decisiva, o América abriu o placar com Richard Sánchez, aos 24 minutos do primeiro tempo, Já o Monterrey, precisando vencer, pressionou, mas empatou apenas aos 40 minutos do segundo tempo.

Com o placar agregado de 3 a 2, André Jardine chegou à sexta conquista pelos Águilas. Ele já havia levantado a Liga MX Apertura de 2023 e a Clausura de 2024, além da Supercopa Liga MX de 2024, o torneio Campeón dos Campeones 2023/24 e a Campeones Cup de 2024.

O brasileiro é o treinador com mais títulos da história do América e constrói trajetória de glórias no México. Campeão olímpico com a seleção brasileira nos Jogos de Tóquio em 2021, ele chegou ao país em 2022, onde comandou o Atlético de San Luís e chamou a atenção do time Azulcrema, onde está desde 2023.