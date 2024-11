América MG x Ituano: horário, escalação e onde assistir

O confronto entre América-MG e Ituano pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro promete ser emocionante. Com data marcada para 12 de novembro de 2024, a partida acontecerá na Arena Independência, em Belo Horizonte, às 19h00, e terá transmissão do Premiere e Sportv. O América-MG, ao jogar em casa, carrega o favoritismo em razão do seu desempenho recente.

A equipe mineira vem se destacando, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, evidenciando um ataque produtivo que costuma marcar mais de um gol por partida. Recentemente, venceram o Sport Recife por 2 a 1, mostrando sua boa fase. Em contraste, o Ituano enfrenta sérias dificuldades, com três derrotas nos últimos quatro jogos, tornando a equipe paulista mais vulnerável.

Expectativas para o jogo

O América-MG, na nona posição da tabela, está determinado a aumentar sua vantagem sobre o Ituano, que se encontra na zona de rebaixamento. Espera-se que o time da casa pressione desde o início buscando abrir o placar. Historicamente, o América-MG leva vantagem nos últimos cinco confrontos entre as equipes, com três vitórias, um empate e uma derrota.

América: Dalberson, Mateus Henrique, Éder, Ricardo Silva, Marlon, Juninho, Alê, Benítez, Vitor Jacaré, Renato Marques e Felipe Azevedo.

Ituano: Jefferson Paulino; Marcinho, Guilherme Mariano, Claudinho, Guilherme Lazaroni; Xavier, Yann Rolim, José Aldo; Bruno Xavier, Vinícius Paiva, Thonny Anderson.

Por que o américa-MG é favorito?

Diversos aspectos indicam o América-MG como favorito para este confronto. A equipe está numa sequência positiva, enquanto o Ituano lida com problemas defensivos constantes, frequentemente falhando na proteção de sua meta. Jogando em Belo Horizonte, o América-MG também conta com o apoio da torcida, o que amplia sua vantagem psicológica.

Desempenhos Individuais e Perspectivas

América-MG: Destacam-se jogadores como Dalberson, Mateus Henrique e Ricardo Silva com ótima performance defensiva. No ataque, Vitor Jacaré e Renato Marques são os esperados para liderar as ofensivas.

Ituano: Precisa aprimorar sua defesa, com Claudinho e Guilherme Mariano sendo essenciais para conter o ímpeto ofensivo do América-MG.

Futuro das Equipes

Uma vitória do América-MG pode fortalecer suas chances de retornar à Série A, enquanto o Ituano precisa desesperadamente de pontos para escapar do rebaixamento. O jogo será uma verdadeira prova de resistência e habilidade, onde o desempenho sob pressão poderá definir o futuro de ambas as equipes na reta final do campeonato.