Abel Ferreira admite que 2025 será o último ano no Brasil

A recente derrota do Palmeiras para o Novorizontino, por 2 a 1, durante a 4ª rodada do Campeonato Paulista, despertou protestos entre os torcedores, que expressaram insatisfação com a diretoria do clube. Esse episódio trouxe à tona a reflexão sobre o futuro de Abel Ferreira no comando do time, sobretudo diante do desabafo do treinador durante uma coletiva de imprensa.

Abel Ferreira, técnico que lidera o Palmeiras há cinco anos, mencionou que este pode ser seu último ano no Brasil. O treinador destacou as dificuldades enfrentadas ao longo do tempo, mas também celebrou as conquistas que consolidaram o status do clube em nível nacional e internacional. A declaração gerou dúvidas entre os torcedores sobre a continuidade de Abel à frente da equipe paulista.

“Eu acho que toda vez que fazem isso, vaiam nosso símbolo, vaiam o treinador, vaiam os jogadores, vaiam a diretoria… Estamos falando diretamente do Barros. 11 títulos, quase 400 milhões de euros de vendas. O Palmeiras estava quando eu cheguei, em termos de dívida, uma lástima, não podíamos comprar jogadores. Em quatro anos, todos juntos, a presidente, os jogadores, o treinador, com o Barros, somos uma das equipes mais prestigiadas internacionalmente e nacionalmente. Por isso é tão difícil negociar com o Palmeiras. Eu já estou aqui há cinco anos, vou para o meu último ano no Brasil. E todos os anos houveram momentos bons e ruins. Vamos continuar a seguir nosso trabalho. Não há nenhuma equipe que vai ganhar sempre. Vamos fazer o que sempre fizemos, principalmente dentro, porque fora o Palmeiras, não sei é por ser um clube formado por italianos, não tem o mesmo… É melhor não dizer aquilo que estou pensando. A responsabilidade total a minha, perdemos, jogamos muito mal na segunda parte, muito bem na primeira parte. O futebol é eficácia e nosso rival foi extremamente eficaz. Já não bastasse, daqui a dois dias tem mais”, disse durante entrevista coletiva.

Qual é o impacto de Abel Ferreira no Palmeiras?

Desde sua chegada ao Palmeiras, Abel Ferreira desempenhou um papel fundamental na transformação do clube. Sob sua liderança, o Verdão conquistou 11 títulos e gerou receitas significativas com a venda de jogadores, aproximando-se de 400 milhões de euros. Ao assumir o clube, o técnico encontrou uma situação financeira complicada, com restrições para contratação de novos talentos.

Graças ao trabalho conjunto de Abel Ferreira, da diretoria, dos jogadores e da presidente Leila Pereira, o Palmeiras alcançou destaque internacional e se tornou uma das equipes mais respeitadas no cenário esportivo. O sucesso, no entanto, vem acompanhado de desafios, como a constante pressão por resultados positivos e a necessidade de tomar decisões estratégicas acertadas no mercado de transferências.

Como será o futuro contratual de Abel Ferreira com o Palmeiras?

O contrato de Abel Ferreira com o Palmeiras está previsto para se encerrar no final deste ano. A presidente do clube, Leila Pereira, manifestou interesse em prolongar o vínculo do treinador até o término de seu segundo mandato, em 2027. Contudo, até o momento, não foram iniciadas conversas formais entre o técnico e a diretoria para discutir uma possível renovação.

A continuidade de Abel Ferreira no Palmeiras é um tema que gera expectativa tanto entre os dirigentes quanto entre a torcida. O técnico português conquistou a confiança de muitos pela sua capacidade de liderança e pelo modo como transformou o clube em uma potência do futebol. No entanto, a decisão sobre seu futuro ainda é incerta e dependerá de fatores que vão além da vontade das partes envolvidas.

E agora, quais os próximos passos para o Palmeiras?

Com o desfecho da atual temporada ainda em aberto, o Palmeiras tem como prioridade manter a competitividade em campo e garantir uma comunicação transparente com seus torcedores. Abel Ferreira, em suas declarações, reiterou o compromisso de seguir trabalhando em equipe e superando desafios, sem perder a perspectiva realista e humilde que sempre demonstrou.

A torcida palmeirense continua atenta às movimentações do clube, esperançosa por um futuro claro e promissor. Enquanto não se define a situação contratual de Abel Ferreira, o Verdão segue sua trajetória, buscando consolidação e crescimento contínuo no futebol brasileiro e internacional.

O próximo período será decisivo para que o Palmeiras e Abel Ferreira identifiquem o melhor caminho a seguir, seja mantendo a parceria atual ou explorando novas possibilidades, sempre com foco em resultados sustentáveis e expressivos.

