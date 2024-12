Vinícius Júnior é eleito o jogador do mês em LaLiga

Em novembro deste ano, 2024, o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, recebeu o prêmio de melhor jogador do Campeonato Espanhol, graças às suas atuações excepcionais que contribuíram significativamente para as vitórias de seu time.

Ele marcou três gols e deu uma assistência essencial, reforçando sua importância no ataque madridista. As vitórias aconteceram contra o Osasuna, onde Vinícius conseguiu um hat-trick notável, e contra o Leganés, fornecendo uma assistência decisiva para o gol de Kylian Mbappé.

Vinícius Júnior e a Competição

Vinícius superou fortes adversários na corrida pelo título de melhor jogador do mês, concorrendo com nomes como Takefusa Kubo, da Real Sociedad, Dani Olmo, do Barcelona, Giuliano Simeone, do Atlético de Madrid, e Arnau Martínez, do Girona. Suas performances de destaque garantiram que ele liderasse a votação.

Este foi o primeiro mês em que um jogador do Real Madrid venceu o prêmio nesta temporada, após um domínio dos atletas do Barcelona, incluindo Raphinha, Lamine Yamal e Robert Lewandowski nos meses anteriores.

Desempenho Atual do Real Madrid

O Real Madrid ocupa a vice-liderança do Campeonato Espanhol com 30 pontos, estando quatro pontos atrás do líder, Barcelona, que jogou uma partida a mais. Sob a liderança de Carlo Ancelotti, o time demonstra regularidade e continua firme na luta pelo título.

Próximas Missões para o Real Madrid

A equipe enfrentará o Getafe no Santiago Bernabéu, pela 15ª rodada do campeonato. A partida está agendada para domingo, às 12h15 (horário de Brasília). Atualmente na 15ª posição com 13 pontos, o Getafe enfrenta um Real Madrid determinado a reduzir a distância para o Barcelona.

Preparativos e Ausências

Para este jogo, o técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com Vinícius Júnior, que se recupera de uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. A expectativa é que o atacante brasileiro retorne em cerca de um mês. A ausência de Vinícius será um desafio, mas também permitirá que outros jogadores mostrem seu valor em campo.