Real Madrid ganhou mais seguidores que todos os outros clubes do mundo, veja lista

Em um contexto global altamente conectado, as redes sociais se tornaram fundamentais para a popularidade e exposição dos clubes de futebol. Conforme relatado pela Football Benchmark, 2024 viu um notável aumento no número de seguidores de diversos clubes europeus, fruto não só do bom desempenho esportivo, mas também de estratégias digitais eficazes.

Liderando o crescimento está o Real Madrid, com um acréscimo extraordinário de 44,5 milhões de seguidores em suas redes sociais. Este expressivo aumento conecta-se à sua proeminência no futebol mundial e às suas conquistas recentes. Logo atrás vêm seus rivais nacionais, Barcelona e Atlético de Madrid, que também observaram aumentos substanciais no engajamento online.

Real Madrid: 44,5 milhões (+ 11%) Barcelona: 23,8 milhões (+ 6%) Atlético de Madrid: 18 milhões (+ 34%) Juventus: 13,3 milhões (+ 9%) Manchester City: 13,3 milhões (+ 8%) Liverpool: 9,9 milhões (+ 7%) Borussia Dortmund: 9,8 milhões (+ 17%) Al-Nassr: 8 milhões (+ 17%) Tottenham: 7,5 milhões (+ 8%) Manchester United: 7 milhões (+ 3%)

Clubes em destaque no crescimento digital

O destaque vai para o Barcelona, que adicionou 23,8 milhões de seguidores em 2024. O Atlético de Madrid, por sua vez, impressionou com um aumento de 34%, somando 18 milhões de novos fãs, refletindo tanto o sucesso esportivo quanto a eficácia mercadológica na promoção global do clube.

Seguindo esses clubes, estão Juventus e Manchester City, ambos conquistando 13,3 milhões de novos seguidores. Este progresso resulta de campanhas digitais robustas e do sucesso persistente nas suas ligas. Também em crescimento estão Liverpool e Borussia Dortmund, fortalecendo suas bases de seguidores com adições superiores a 9 milhões cada.

O efeito Cristiano Ronaldo no Al-Nassr

Uma surpresa na lista é o Al-Nassr, único clube fora da Europa entre os dez primeiros, com um aumento de 8 milhões de seguidores, influenciado pela contratação de Cristiano Ronaldo. Este fenômeno mostra o poder de Ronaldo em atrair atenção mundial, colocando o Al-Nassr à frente de times gigantes como o Manchester United em 2024.

A cena brasileira e o crescimento nas redes sociais

O impacto das redes sociais também se expande ao Brasil, onde o Flamengo lidera, com 4 milhões de novos seguidores. Palmeiras e Corinthians seguem, com 3,6 e 3,1 milhões, respectivamente. Este crescimento evidencia a influência do futebol brasileiro no mundo digital e a paixão dos fãs nas redes sociais.

Em conclusão, a expansão nas plataformas digitais é um claro indicador da popularidade mundial dos clubes de futebol. Através de estratégias inovadoras de marketing digital, conquistas em campo ou contratações de grande impacto como a de Cristiano Ronaldo, os clubes que melhor engajam suas audiências possuirão uma vantagem competitiva significativa em um mercado cada vez mais digital. Este movimento parece estar longe de desacelerar, indicando um futuro onde a presença online será tão crucial quanto o desempenho em jogos.