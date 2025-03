Porto x AVS: duelo decisivo na 26ª rodada do Campeonato Português; onde assistir

O Porto enfrenta o AVS neste sábado, 15 de março, em um jogo crucial pela 26ª rodada do Campeonato Português. A partida será realizada no Estádio do Dragão, no Porto, às 15h (horário de Brasília) e 18h (horário de Portugal). Este confronto será transmitido no Brasil pela Disney e em Portugal pela SPORT TV e SPORT TV2.

Atualmente, o Porto ocupa a terceira posição na tabela, com 50 pontos acumulados em 25 jogos. A equipe busca se recuperar após uma derrota por 1 a 0 para o Braga na rodada anterior. Por outro lado, o AVS está em uma situação delicada, ocupando a 15ª posição, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Na última rodada, o AVS também sofreu uma derrota, perdendo para o Arouca por 1 a 0.

Torcedores do Porto – Fonte: Instagram/@fcporto

Quais são as expectativas para o jogo entre Porto e AVS?

O Porto entra em campo com a necessidade de conquistar uma vitória para se manter na briga pelas primeiras posições do campeonato. A equipe terá alguns desfalques importantes, como o volante Grujic e os meias Vasco Sousa e Rodrigo Mora, além do atacante Pepê, todos lesionados. No entanto, o retorno de Vieira, após cumprir suspensão, e a entrada de Eustáquio no lugar de Franco são esperadas para fortalecer o time.

Por sua vez, o AVS também enfrenta desafios com a ausência de jogadores chave, como o lateral esquerdo Rafa Rodrigues, o zagueiro Aderllan Santos e o atacante Gerson Rodrigues. A boa notícia para o AVS é o retorno de Jaume Grau, que está disponível para reforçar o meio-campo.

Quais são as escalações prováveis?

Para o Porto, a formação provável inclui: Costa; Pérez, Marcano e Otávio; Moura, Varela, Eustáquio e Fernandes; João Mario, Samu Aghehowa e Vieira. O técnico Martín Anselmi espera que esta formação traga equilíbrio e ofensividade ao time.

O AVS, sob o comando de Rui Ferreira, deve entrar em campo com: Ochoa; Veiga, Devenish, Rodríguez e Tavares; Assunção, Mendonça e Grau; Piazón, Zé Luís e Mercado. A equipe busca surpreender o Porto e conquistar pontos importantes fora de casa.

Qual é o histórico de confrontos e desempenho recente?

O histórico recente entre as duas equipes favorece o Porto, que venceu o AVS por 5 a 0 no último encontro em outubro de 2024. Nos últimos jogos, o Porto apresentou um desempenho irregular, com uma vitória, um empate e duas derrotas. Já o AVS, apesar de estar em uma posição desfavorável na tabela, conseguiu um empate valioso contra o Sporting e uma vitória sobre o Farense.

