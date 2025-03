Os técnicos mais duradouros da Europa e seus segredos de longevidade

O mundo do futebol é conhecido por sua volatilidade, especialmente quando se trata da permanência de treinadores nos clubes. No entanto, alguns técnicos conseguem desafiar essa tendência e manter-se por longos períodos à frente de suas equipes. Na Europa, dois nomes se destacam por sua longevidade e sucesso: Diego Simeone e Pep Guardiola.

Publicidade

Diego Simeone, à frente do Atlético de Madrid, e Pep Guardiola, comandando o Manchester City, são exemplos de treinadores que não apenas sobreviveram à pressão do futebol europeu, mas também prosperaram, conquistando títulos e consolidando suas filosofias de jogo.

Pep Guardiola – Fonte: Instagram/@mancity

Qual é o segredo da longevidade de Diego Simeone?

Diego Simeone assumiu o comando do Atlético de Madrid em dezembro de 2011. Desde então, ele transformou o clube em uma potência do futebol europeu. Sob sua liderança, o Atlético conquistou dois títulos da La Liga, duas Ligas Europa e chegou a duas finais da Liga dos Campeões. O segredo de Simeone reside em sua capacidade de motivar seus jogadores e implementar um estilo de jogo sólido e defensivo, conhecido como “Cholismo”.

Publicidade

Simeone também é conhecido por sua habilidade em desenvolver talentos e extrair o máximo de seus jogadores. Sua longevidade no Atlético de Madrid é um testemunho de sua eficácia como treinador e da confiança que a diretoria do clube deposita em seu trabalho.

Como Pep Guardiola mantém seu sucesso no Manchester City?

Pep Guardiola chegou ao Manchester City em 2016 e rapidamente transformou a equipe em uma das mais dominantes da Europa. Sob sua liderança, o City conquistou múltiplos títulos da Premier League, além de outras competições domésticas. Guardiola é conhecido por seu estilo de jogo ofensivo e inovador, que prioriza a posse de bola e o movimento constante.

O sucesso de Guardiola no Manchester City pode ser atribuído à sua capacidade de adaptação e evolução tática. Ele não apenas trouxe jogadores de classe mundial para o clube, mas também desenvolveu jovens talentos, garantindo que o City permaneça competitivo em todas as frentes. Sua longevidade é um reflexo de sua habilidade em manter a equipe motivada e focada em seus objetivos.

Publicidade

Outros treinadores longevos na Europa

Além de Simeone e Guardiola, outros treinadores também se destacam por sua longevidade na Europa. Frank Schmidt, do FC Heidenheim, lidera a lista com 17 anos e 5 meses no cargo. Gian Piero Gasperini, da Atalanta, e Thomas Frank, do Brentford, também são exemplos de técnicos que conseguiram manter seus empregos por longos períodos, com 8 anos e 7 meses, e 6 anos e 4 meses, respectivamente.

Manuel Pellegrini, no Real Betis, e Mikel Arteta, no Arsenal, também merecem menção, com 4 anos e 6 meses, e 5 anos e 2 meses em seus cargos. Esses treinadores demonstram que, com a combinação certa de resultados, filosofia de jogo e gestão de elenco, é possível ter uma carreira longa e bem-sucedida no futebol europeu.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.