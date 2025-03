Onde assistir à Inglaterra x Albânia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Na próxima sexta-feira, 21 de março de 2025, as seleções da Inglaterra e da Albânia se enfrentarão no Estádio de Wembley, em Londres. Este jogo marca a primeira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, um evento que desperta grande interesse entre os torcedores. A partida está programada para começar às 16h45, no horário de Brasília, e será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo serviço de streaming Disney.

O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, surpreendeu com sua primeira convocação, trazendo de volta Marcus Rashford, do Aston Villa, após sua ausência na Eurocopa 2024. Rashford, que tem se destacado com quatro assistências em nove jogos, retorna ao time nacional com grandes expectativas. Além disso, as lesões de Luke Shaw e Lewis Hall abriram espaço para a estreia do jovem lateral-esquerdo do Arsenal, Myles Lewis-Skelly.

Jogadores da seleção da Inglaterra – Fonte: Instagram/@england

Quais são as expectativas para a Albânia nas Eliminatórias?

A seleção albanesa, comandada por Sylvinho, enfrenta um grande desafio ao encarar a Inglaterra logo na primeira rodada. No entanto, a histórica classificação para a Euro 2024 renovou as esperanças dos torcedores albaneses. Apesar do recente rebaixamento para a Liga C na Liga das Nações, a equipe manteve sua base, refletindo a confiança no projeto que visa levar a Albânia à sua primeira participação em uma Copa do Mundo.

A Albânia aposta na continuidade do trabalho de Sylvinho e na força de seu elenco para surpreender nas eliminatórias. A equipe conta com jogadores experientes e jovens promessas que buscam deixar sua marca no cenário internacional.

Onde assistir ao jogo entre Inglaterra e Albânia?

Os fãs de futebol poderão acompanhar o confronto entre Inglaterra e Albânia através da transmissão ao vivo pela ESPN, disponível na TV fechada, e pelo serviço de streaming Disney. A cobertura promete trazer todos os detalhes do jogo, desde as escalações até os momentos mais emocionantes da partida.

Para aqueles que desejam assistir online, o Disney oferece uma plataforma acessível para acompanhar o jogo em tempo real, permitindo que os torcedores não percam nenhum lance importante.

Prováveis escalações para o confronto

As escalações das equipes prometem um jogo disputado e emocionante. A Inglaterra, sob o comando de Thomas Tuchel, deve entrar em campo com: Jordan Pickford; Kyle Walker, Marc Guéhi, Levi Colwill; Reece James, Declan Rice, Jordan Henderson, Myles Lewis-Skelly; Jude Bellingham, Marcus Rashford; Harry Kane.

Por outro lado, a Albânia, dirigida por Sylvinho, provavelmente alinhará: Strakosha; Balliu, Ismajli, Ajeti, Naser Aliji; Asllani, Ramadani, Laçi; Bajrami, Manaj, Muçu.

Com jogadores talentosos e estratégias bem definidas, ambas as seleções buscarão iniciar as eliminatórias com uma vitória, prometendo um espetáculo de futebol para os torcedores.

