Getafe x Atlético de Madrid ao vivo pela La Liga: onde assistir e todos os detalhes!

O Getafe enfrenta o Atlético de Madrid neste domingo, 9 de março de 2025, em um duelo importante pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será realizada no Estádio Coliseu, em Madrid, e promete ser um confronto emocionante entre duas equipes que buscam melhorar suas posições na tabela.

Com início marcado para as 10h (horário de Brasília), o jogo será transmitido ao vivo pela ESPN na TV fechada e pelo serviço de streaming Disney. Este encontro é uma oportunidade para os torcedores acompanharem de perto as estratégias e o desempenho dos jogadores em campo.

Simeone, técnico do Atlético de Madrid. Créditos: depositphotos.com / CristianoBarni

Quais são as expectativas para o jogo?

O Atlético de Madrid, sob o comando do técnico Diego Simeone, entra em campo com a intenção de consolidar sua posição entre os líderes da La Liga. A equipe vem mostrando um futebol consistente e busca somar mais três pontos para se manter na disputa pelo título. Por outro lado, o Getafe, dirigido por José Bordalás, espera surpreender o adversário e conquistar uma vitória crucial em casa.

As escalações prováveis indicam que o Atlético de Madrid contará com jogadores de destaque como Griezmann e Julián Álvarez no ataque, enquanto o Getafe aposta em nomes como Mayoral e Uche para liderar suas investidas ofensivas. A presença de Oblak no gol do Atlético é sempre um ponto forte, oferecendo segurança à defesa.

Onde assistir ao jogo entre Getafe e Atlético de Madrid?

Os fãs de futebol poderão acompanhar a partida ao vivo pela ESPN, que oferece cobertura completa na TV fechada. Além disso, o jogo estará disponível no serviço de streaming Disney, permitindo que os torcedores assistam de qualquer lugar. Esta é uma excelente oportunidade para os amantes do futebol desfrutarem de um confronto de alto nível entre duas equipes tradicionais da Espanha.

Quais são as prováveis escalações para o confronto?

As escalações das equipes refletem a estratégia de cada técnico para este importante duelo. Veja abaixo as formações prováveis:

Getafe (Técnico: José Bordalás): Soria; Iglesias, Djené, Berrocal, Rico; Nyom, Terrats, Arambarri, Bernat; Uche, Mayoral.

Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone): Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Azpilicueta; Simeone, De Paul, Llorente, Samuel Lino; Griezmann, Julián Álvarez.

O confronto entre Getafe e Atlético de Madrid promete ser um espetáculo de futebol, com ambas as equipes determinadas a alcançar seus objetivos na competição. A expectativa é de um jogo disputado, com muita emoção e jogadas de qualidade.

Fonte das informações: Lance!

