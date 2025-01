Omar Marmoush: quem é o ‘novo Salah’ pretendido por Guardiola

O atacante Omar Marmoush, 25, é o principal desejo do técnico Pep Guardiola para reforçar o Manchester City na reabertura da janela de transferências. Autor de 19 gols na atual temporada pelo Eintracht Frankfurt, o marroquino que rivaliza com Harry Kane, do Bayern de Munique, na corrida pela artilharia da Bundesliga, já é comparado a Mohamed Salah e deve fazer o clube inglês desembolsar pelo menos 60 milhões de euros (R$ 373 milhões) por sua contratação.

Em recente análise publicada pelo jornal As, Marmoush foi chamado de “monstro”, “jogador total” e descrito como “um dos melhores da Europa”. O diário espanhol ainda cita que pode ser a peça ideal para suprir a lacuna deixada desde a saída de Julián Alvarez, negociado com o Atlético de Madrid.

Apesar das constantes comparações com Mo Salah, artilheiro por três vezes da Premier League e em novo grande momento da carreira, o camisa 7 prefere atuar centralizado e é destro, enquanto o compatriota atua aberto pelo lado direito e é canhoto.

Segundo o site de estatísticas Sofascore, das 16 partidas em que atuou no Campeonato Alemão, em seis foi eleito para a equipe da semana. Marmoush tem uma média de um gol marcado a cada 97 minutos jogados. Foram 12 gols de perna direita e só dois de esquerda.

Em relato ao site Footbom em dezembro, Gomaa Elkas, um dos primeiros técnicos do atacante, comparou o estilo do jogador ao de Cristiano Ronaldo.

“Ele foi o único jogador que nunca causou problemas. Ele estava sempre calmo, sempre focado. Ele era como Cristiano Ronaldo – em caráter e mentalidade. E também na forma como jogava: sua velocidade, suas cobranças de falta. Quando era mais jovem, ele tentava imitar seu estilo. Ele corre como Cristiano, chuta como Cristiano, pensa como Cristiano”, afirmou na ocasião.

Curiosamente, na ocasião ele também apostou no Liverpool, rival do City, como o favorito para levá-lo em uma futura transferência: “Liverpool. Por quê? Eu sempre mostro vídeos do Liverpool para minhas equipes, para que possam ver como jogar taticamente. Eu amo o estilo deles. Na minha opinião, o Liverpool precisa de um jogador que atue na posição do Omar. Eu quero que eles o contratem.”

Histórico

Nascido do Cairo, no Egito, a nona sensação do futebol europeu começou no Wadi Degla, de seu país, e estreou como profissional ainda com 17 anos em 2016. Quando atingiu os 18 foi negociado com o Wolfsburg, da Alemanha.

Nos Wolfs foram três temporadas atuando somente pela equipe B até receber as primeiras oportunidades entre 2019 e 2020. Foram seis jogos no período, todos entrando no decorrer das partidas sem grande destaque. Ele ainda retornaria ao time B até ser emprestado para atuar no St. Pauli em janeiro de 2021.

Em seis meses no clube de Hamburgo foram 21 partidas, sete gols marcados e duas assistências. Mesmo assim, seguiu sem espaço e foi emprestado novamente na temporada seguinte, 2021/22, ao Stuttgart. Atuou em 20 jogos, marcou três gols e contruibuiu com cinco assistências.

O retorno na temporada 2022/23 com o técnico Niko Kovac abriu espaço para a maior sequência da carreira: 36 jogos, seis gols e uma assistência. Sem contrato com o antigo clube, acabou acertando com o Eintracht Frankfurt.

Em 2022/23 marcou 17 gols e deu seis assistências em 41 partidas. Na atual chegou a sustentar média de um gol por partida, hoje tem 19 gols, 11 assistências em 25 aparições.

Na seleção egípcia, Marmoush tem 35 jogos e seis bolas na rede desde a estreia em agosto de 2021. Desde 2022 ele já figura como titular absoluto.

