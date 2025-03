Nice x Auxerre: Duelo pelo Campeonato Francês – Onde assistir ao vivo

Nice e Auxerre se enfrentam na tarde desta sexta-feira, 14 de março de 2025, no estádio Allianz Riviera, às 16h45. Este jogo marca a abertura da 26ª rodada do Campeonato Francês 2024/2025. O Nice, atualmente em terceiro lugar com 46 pontos, busca consolidar sua posição na zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. Enquanto isso, o Auxerre, em 11º lugar com 31 pontos, joga sem grandes pretensões na temporada.

Publicidade

O Nice está distante do líder PSG, mas focado em garantir sua vaga na competição europeia. Já o Auxerre, com poucas chances de alcançar as competições continentais e sem grandes riscos de rebaixamento, entra em campo para cumprir tabelas. Este cenário torna o confronto interessante, com ambos os times buscando seus objetivos específicos na competição.

Jogadores do Auxerre – Fonte: Instagram/@aja

Onde assistir ao vivo: Nice x Auxerre?

Os torcedores poderão acompanhar a partida entre Nice e Auxerre ao vivo nesta sexta-feira, 14 de março, a partir das 16h45. A transmissão será realizada pelo YouTube da CazéTV e pelo serviço de streaming da Amazon Prime. Essa cobertura ao vivo oferece aos fãs a oportunidade de assistir a um jogo crucial para o Nice, que busca se manter na elite do futebol europeu.

Publicidade

Quais são as expectativas para o jogo?

O Nice entra em campo com uma formação que promete ser ofensiva, liderada pelo treinador Haise. A equipe conta com jogadores como Bulka, Ndayishimiye, Bombito e Dante na defesa, enquanto Louchet, Santamaria, Boudaoui e Bard compõem o meio-campo. No ataque, Guessand, Cho e Laborde são as esperanças de gol.

Por outro lado, o Auxerre, sob o comando de Pellissier, apresenta uma formação equilibrada. Leon é o goleiro, com Hoever, Diomandé, Jubal, Osho e Mensah na linha defensiva. O meio-campo é formado por Perrin, Owusu, Danois e Traoré, enquanto Bair é o responsável por liderar o ataque.

Detalhes do jogo e expectativas.

A partida acontece no estádio Allianz Riviera, um dos palcos mais emblemáticos do futebol francês. A arbitragem ainda não foi definida, mas espera-se um jogo disputado, com o Nice buscando a vitória para se manter firme na luta por uma vaga na Liga dos Campeões. O Auxerre, por sua vez, joga para manter sua posição confortável na tabela.

Publicidade

Este confronto entre Nice e Auxerre promete ser um dos destaques da rodada, com ambos os times buscando seus objetivos na temporada. O resultado pode ter implicações significativas para o Nice, que almeja a elite do futebol europeu, enquanto o Auxerre busca consolidar sua posição na primeira divisão.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.