Matheus Cunha vai renovar contrato com time inglês

Matheus Cunha emergiu como uma das grandes promessas do futebol brasileiro, destacando-se atualmente nos gramados europeus. Nascido em Curitiba, inciou sua trajetória internacional em clubes europeus, atingindo um nível expressivo ao integrar o Wolverhampton, da Inglaterra. Neste artigo, exploramos sua jornada desde os primeiros passos até sua posição de destaque atual.

O atacante brasileiro, que recentemente renovou seu vínculo com o Wolverhampton, despertou o interesse de diversos clubes, mas optou por permanecer na equipe inglesa. Esta escolha reflete sua crescente performance, acumulando ótimos resultados na temporada, com partidas, gols e assistências que solidificam sua relevância na liga.

Os Primeiros Passos de Matheus Cunha no Cenário Internacional

A trajetória de Matheus Cunha no futebol internacional começou oficialmente com sua transferência para o FC Sion, na Suíça. Seu talento rapidamente se destacou, chamando a atenção de outros clubes europeus. Posteriormente, assinou com times alemães como RB Leipzig e Hertha Berlin, onde seu desempenho em gols e assistências foram cruciais para sua evolução como jogador.

O Desempenho de Matheus Cunha no Wolverhampton

Desde que chegou ao Wolverhampton em dezembro de 2022, Matheus Cunha demonstrou todo seu potencial. Atuou em 76 partidas, marcando 26 gols e fornecendo 14 assistências. Suas exibições ganharam destaque, como na vitória contra o Manchester United, onde marcou um gol olímpico, recebendo elogios do técnico Vítor Pereira, que enfatizou suas habilidades diferenciadas em campo.

76 jogos disputados

26 gols marcados

14 assistências realizadas

A Relevância de Matheus Cunha para o Futebol Brasileiro

Além de sua influência nos clubes, Matheus Cunha teve papel decisivo na seleção brasileira. Em 2021, durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, foi fundamental na conquista do ouro. Mesmo sem ter sido convocado para a Copa do Mundo de 2022, suas performances olímpicas e conquistas nos clubes indicam que ele continuará sendo um nome importante para o futebol brasileiro no cenário global.

Matheus Cunha segue como um dos brasileiros de destaque no futebol europeu, construindo uma carreira admirável e inspiradora. A renovação de seu contrato até 2027 com o Wolverhampton destaca sua relevância no clube e alimenta suas aspirações futuras no esporte.