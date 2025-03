Juventus demite Thiago Motta com bastidores agitados

A passagem de Thiago Motta pela Juventus chegou ao fim neste domingo, 23. Contratado no início da temporada, o técnico ítalo-brasileiro de 42 anos não resistiu à pressão após uma sequência de maus resultados e foi desligado do cargo.

Para seu lugar, a diretoria optou por Igor Tudor, que retorna ao clube após ter trabalhado como auxiliar técnico em 2020/21. O croata também defendeu a Juve durante sua carreira como jogador.

A demissão chegou ao fim dias depois de sofrer uma goleada por 4 a 0 contra a Atalanta, em Turim, e perder para a Fiorentina por 3 a 0, em Florença. Os resultados deixaram o time apenas na quinta posição da Série A.

Além disso, as quedas precoces em torneios eliminatórios agravaram a crise. Na Copa da Itália, a Juventus foi eliminada nas quartas de final pelo Empoli. Já na Champions League, o time caiu nos playoffs das oitavas para o PSV.

Nos bastidores, a saída de Thiago Motta foi acompanhada por tensão. De acordo com a Gazzetta dello Sport, o diretor técnico da Juventus, Cristiano Giuntoli, foi duro com o treinador em uma reunião, disparando: “Tenho vergonha de ter escolhido você”.

A declaração chama ainda mais atenção porque, apenas uma semana antes, Giuntoli havia garantido publicamente que Motta seguiria no cargo, mesmo após as derrotas. No entanto, o técnico não conseguiu convencer a diretoria de que poderia reverter a situação, e sua demissão foi selada.

Assim, o técnico encerra sua quarta experiência na função. Antes da Juventus, teve passagens por Genoa, Spezia e Bologna.