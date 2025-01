Jornal espanhol sobre Endrick: ‘Ansioso e individualista’

Na última partida pela Copa do Rei, o Real Madrid enfrentou o Deportivo Minera e conquistou uma goleada de 5 a 0. O atacante brasileiro Endrick foi titular e teve uma atuação marcada por algumas oportunidades de gol. Apesar de chutar cinco vezes ao gol durante os 90 minutos, ele não conseguiu marcar nem dar assistências.

Endrick foi avaliado pelo jornal Marca com nota 6. A publicação destacou que ele teve chances significativas, incluindo um momento em que deixou Guler em excelente posição para finalização, mas sem sucesso em converter as oportunidades.

”Sua mira falha. Deixou Guler sozinho na frente do goleiro. Depois foi ele quem enfrentou o goleiro sem sucesso, acertando o chute no peito do adversário. Boa conexão com Brahim. Tirando esse detalhe, ele era muito precipitado e até individualista, com a sensação de estar ansioso por um gol”, apontou o jornal.

Atuação do Real Madrid

Durante o jogo, outros jogadores do Real Madrid se destacaram ao balançar as redes. Valverde, Camavinga, Arda Guler, que marcou duas vezes, e Modric foram os responsáveis pelos gols da equipe merengue. Com essa vitória, o Real Madrid avançou para as oitavas de final da competição.

A equipe técnica sob o comando de Carlo Ancelotti, agora aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário na Copa do Rei.

Quais são os próximos desafios do Real Madrid?

O Real Madrid terá uma sequência de jogos importantes nas próximas semanas. O time enfrentará o Mallorca na Supercopa da Espanha, numa partida que promete ser estratégica. Este jogo está marcado para o dia 9 de janeiro e será transmitido pelo Disney+.

Na sequência, a equipe jogará contra Las Palmas e RB Salzburg pela LaLiga. Ambos os confrontos são cruciais para a manutenção da boa fase do clube no campeonato nacional. A expectativa é que o time continue a boa performance demonstrada contra o Deportivo Minera.

Reflexões sobre a temporada de Endrick

A temporada de Endrick no Real Madrid está apenas começando e traz grandes expectativas para o futuro. Como um jovem talento, ele tem muito a aprender e a desenvolver. Sua ansiedade por gols pode ser transformada em uma força, à medida que ganhar mais experiência e confiança.

O potencial do brasileiro é inegável, e com o suporte técnico e ambiente propício do clube merengue, há grandes esperanças de que ele se torne um dos principais jogadores do elenco. A paciência e o trabalho duro serão essenciais para sua evolução nas próximas partidas e temporadas.