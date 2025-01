Jornal detalha a oferta da Arábia por Vini Jr e números surpreendem

Recentemente, o interesse do futebol saudita pelo jogador brasileiro Vinicius Jr. tem ganhado destaque no cenário esportivo mundial. A proposta de adquirir o craque do Real Madrid reflete o empenho dos clubes desse país em se destacarem no futebol internacional. Especulações sobre cifras astronômicas estão sendo divulgadas, indicando uma mudança significativa no mercado de transferências caso a negociação se concretize.

Publicidade

Segundo fontes, a oferta preparada pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita é de impressionar, visando convencer o Real Madrid a liberar sua jovem estrela. Essa movimentação não só destaca a capacidade financeira do futebol saudita, mas também seu interesse em reformular o seu status no esporte global.

Vinicius Junior com o troféu da Globe Awards em Dubai – Cazé TV/Reprodução

Qual o valor da proposta para Vinicius Jr.?

Consta que o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita estaria disposto a investir mais de 300 milhões de euros para assegurar o passe de Vinicius Jr., quantia que superaria os recordes de transferências já registrados no futebol. Tal transação colocaria, mais uma vez, o futebol nestas cifras exorbitantes que marcaram outras transferências históricas, como a de Neymar para o Paris Saint-Germain.

Publicidade

Impacto salarial e contrato oferecido

Além do valor de transferência, a proposta salarial destinada a Vinicius Jr. não deve ser subestimada. O pacote supostamente inclui um salário anual de 200 milhões de euros, constituindo, assim, um dos maiores vencimentos já oferecidos a um jogador de futebol. Este contrato, com duração de cinco anos, poderia render ao brasileiro cerca de R$ 6 bilhões ao longo de todo o período.

Quais clubes sauditas estão envolvidos na negociação?

A negociação está sendo gerida pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, o qual é um dos proprietários de grandes clubes do país, tais como Al Ahli, Al Hilal, Al Ittihad e Al Nassr. A tendência apontada por especialistas e veículos de comunicação sugere que o Al Hilal seja o destino provável de Vinicius Jr., especialmente após a rescisão contratual recente com Neymar.

A resposta do Real Madrid e de Vinicius Jr.

Apesar do interesse saudita, tanto o Real Madrid quanto Vinicius Jr. mantêm uma posição de cautela. O craque brasileiro tem expressado satisfação por estar no clube espanhol, e o Real Madrid, por sua vez, não parece inclinado a liberar o jogador por valores inferiores à cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros. Esta postura ressalta a valorização e confiança que o clube deposita em Vinicius Jr. como peça-chave para o seu futuro esportivo.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.