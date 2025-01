Jogador do Real Madrid rebate Simeone: “não superaram”

O Real Madrid venceu o Las Palmas por 4 a 1 no último domingo, retomando a liderança da La Liga com 46 pontos. Além de ser uma vitória estratégica, o resultado tirou o Atlético de Madrid do topo da tabela, adicionando mais um capítulo à histórica rivalidade entre os clubes.

Publicidade

Mbappé brilha na vitória do Real Madrid. Fonte: @realmadrid

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

As provocações de Simeone

A vitória do Real veio acompanhada de um revide às recentes declarações de Diego Simeone, técnico do Atlético. Após a classificação dos Blancos às quartas de final da Copa do Rei, Simeone insinuou que o clube foi favorecido por decisões de arbitragem, aumentando a tensão.

Publicidade

A polêmica começou após a vitória do Atlético sobre o Celta de Vigo, quando o técnico aludiu a um possível pênalti não marcado que teria beneficiado o Real. Antes da derrota colchonera para o Leganés, ele ainda criticou supostos privilégios ao rival, gerando reações imediatas dos jogadores do Real Madrid.

Dani Ceballos responde às críticas

O meio-campista Dani Ceballos, destaque na vitória sobre o Las Palmas, rebateu Simeone em entrevista, sugerindo que o técnico argentino ainda não superou as derrotas do Atlético para o Real Madrid em finais passadas. As declarações acirraram ainda mais o clima entre os clubes, demonstrando que a rivalidade vai além das quatro linhas.

— Acredito que Cholo ainda não superou as duas finais que perdeu contra o Real Madrid, disparou na zona mista após o jogo.

Publicidade

Rivalidade histórica e impacto no futebol espanhol

Os duelos entre Real Madrid e Atlético de Madrid são marcados pela intensidade, relevância em decisões de títulos e pelo impacto emocional nas torcidas. Esses clássicos transcendem o campo, mobilizando cidades inteiras e influenciando políticas internas dos clubes.

Pontos marcantes da rivalidade:

Confrontos decisivos em La Liga e competições europeias

Tensão nos bastidores e declarações provocativas

Mobilização de torcedores em escala global

O que esperar do próximo confronto?

Com a rivalidade cada vez mais acirrada, o próximo embate promete emoção e polêmicas. Além das táticas em campo, o ambiente fora dele – incluindo as provocações e a pressão das torcidas – terá papel fundamental nos resultados.

Cada confronto entre Real Madrid e Atlético de Madrid é mais do que uma partida; é um espetáculo que reflete a paixão e a competitividade do futebol espanhol.