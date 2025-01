James Rodríguez pode estar perto de sair do Rayo Vallecano

James Rodríguez está prestes a encerrar sua curta passagem pelo Rayo Vallecano de maneira insatisfatória. Segundo jornalistas colombianos, o meia está em processo de rescisão contratual e preparando os documentos necessários para oficializar sua saída do clube espanhol.

Publicidade

Contratado pelo Rayo no final de agosto de 2024, James buscava um retorno à LaLiga após uma passagem modesta pelo futebol brasileiro. No entanto, sua presença em campo foi limitada, e ele não conseguiu atingir as expectativas com seu desempenho.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Participação de James Rodríguez nos Jogos

Desde que chegou ao Rayo Vallecano, James Rodríguez acumulou apenas 205 minutos de jogo, o equivalente a pouco mais de duas partidas completas, distribuídos em jogos não consecutivos. Ele foi titular em duas partidas, uma pela LaLiga e outra pela Copa do Rei da Espanha, e entrou como substituto em cinco ocasiões. Durante esse período, não marcou gols, mas contribuiu com uma assistência contra os Unionistas de Salamanca.

Possibilidade de Retorno à Colômbia

Existe a possibilidade de James Rodríguez retornar ao futebol colombiano depois de quase duas décadas. O Junior Barranquilla tem demonstrado interesse em repatriar a estrela, embora, até o momento, as negociações não tenham avançado. James começou sua carreira no Envigado, clube colombiano, em 2007, antes de se transferir para o Banfield, da Argentina.

Carreira Internacional de James Rodríguez

James Rodríguez possui uma carreira internacional impressionante, tendo jogado por clubes de destaque como Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern de Munique, Everton, Al-Rayyan e Olympiacos. Em 2023, ele ingressou no São Paulo, na tentativa de revitalizar sua carreira. Seu talento indiscutível conquistou fãs globalmente, embora sua capacidade de adaptação a novos ambientes seja frequentemente questionada por críticos.

Publicidade

O Futuro de James Rodríguez no Futebol

O futuro de James Rodríguez no futebol ainda é incerto. Apesar das aparições limitadas recentemente, ele continua sendo um jogador renomado, capaz de atrair o interesse de diversos clubes ao redor do mundo. Resta saber se seu próximo passo será no futebol colombiano, europeu ou em outra liga internacional, onde poderá mais uma vez mostrar seu potencial em campo.