Guardiola aponta culpado pelo momento do City

O futebol moderno enfrenta um crescente desafio devido ao aumento no número de partidas durante as temporadas. Esse excesso de jogos tem resultado em um aumento considerável nas lesões dos jogadores, impactando diretamente o desempenho dos clubes. Recentemente, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, destacou a necessidade de elencos maiores para enfrentar os desafios de um calendário tão apertado.

Publicidade

Guardiola argumenta que, para competir efetivamente em várias competições, os clubes precisam de um elenco entre 25 a 30 jogadores. Ele defende que o calendário atual, que integra ligas nacionais, competições europeias e compromissos internacionais, demanda uma rotação mais frequente para prevenir lesões causadas pelo desgaste físico.

“Neste calendário, há mais jogos do que nunca. Temos mais lesões do que nunca. E isso me fez refletir que talvez neste calendário você precise de um elenco de 25, 30 jogadores. Seria mais difícil financeiramente para o clube. Mas vamos jogar a Copa do Mundo [de Clubes da FIFA] no verão. [Depois de] três semanas, começar de novo a Premier League. E talvez tenhamos que ter mais profundidade de elenco”

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Impacto das Lesões no Desempenho dos Clubes

Lesões recorrentes não só restringem a seleção de jogadores disponíveis, mas também impactam o desempenho das equipes. No caso do Manchester City, que vive uma fase complicada na temporada, a limitação de jogadores chave tem afetado suas chances de sucesso na Premier League. Estar em quarto lugar com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos ilustra bem esses desafios.

“O problema é o cronograma. Não é o treinamento, não são os fisioterapeutas, médicos ou jogadores. Esta é a verdade. É apenas um problema. É o cronograma. E o cronograma, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer para todos os clubes”

Publicidade

Guardiola mencionou a possibilidade de ter apenas três defensores disponíveis para o próximo clássico contra o Manchester United, exemplificando as dificuldades causadas pelo acúmulo de lesões. A situação se agrava com ausências de jogadores cruciais, como Rodri, vencedor da Bola de Ouro, afastado por uma lesão no joelho.

Soluções Potenciais para o Problema

Uma solução proposta por Guardiola é aumentar o tamanho dos elencos para enfrentarem a quantidade de jogos ao longo da temporada. No entanto, ele pondera sobre os desafios financeiros que isso pode trazer aos clubes. Ampliar os elencos ofereceria mais opções aos técnicos, permitindo melhor gestão do desgaste físico e, assim, reduzindo o risco de lesões.

Além disso, discute-se a necessidade de reestruturar o calendário do futebol para equilibrar a carga de jogos com o bem-estar dos jogadores. A introdução de intervalos mais longos entre campeonatos e a revisão de algumas competições podem ser consideradas.

Visões dos Técnicos sobre Transferências Emergenciais

Com a crise de lesões, muitos clubes podem optar por reforçar seus elencos na janela de transferências de janeiro. Contudo, Guardiola prefere confiar no elenco inicial da temporada, ao invés de buscar novos reforços. Sua confiança indica uma crença na capacidade de recuperação dos jogadores quando atingirem plena forma.

No entanto, a decisão de não buscar novos jogadores reforça a necessidade de soluções duradouras, como o ajuste no tamanho dos elencos e discussões sobre o calendário das competições.