Grupo dono da Roma compra o Everton, antigo desejo de Textor

O Everton, um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra, agora está sob a nova gestão do Grupo Friedkin. Este movimento marcante foi concretizado com a aquisição de 98,8% das ações, anteriormente detidas por Farhad Moshiri, em uma operação avaliada em cerca de 500 milhões de libras, ou aproximadamente 3,9 bilhões de reais.

Esta transação não só traz uma nova perspectiva para o Everton, como também reflete o crescente interesse de investidores americanos no futebol europeu.

A compra feita pelo Grupo Friedkin, que também é proprietário da Roma na Itália, recebeu aprovação da Premier League e da Football Association, inaugurando uma nova era para o Everton. Marc Watts, nomeado presidente executivo do clube, ressaltou a prioridade de estabilizar financeiramente o time e restaurar sua posição de destaque na Premier League, com mudanças que almejam ser positivas tanto dentro como fora de campo.

Qual é o impacto financeiro da transação para o Everton?

Embora o valor exato da compra ainda não tenha sido oficialmente confirmado, fontes como o The Guardian apontam para um montante de 500 milhões de libras. O investimento considerável vai além da aquisição, pois os novos donos já realizaram um aporte por meio de um empréstimo de 200 milhões de libras para quitação de dívidas e financiamento do novo estádio do clube. Além disso, há a responsabilidade por empréstimos antigos que somam 425 milhões de libras.

A estratégia financeira adotada pelo Grupo Friedkin demonstra um firme compromisso com a sustentabilidade econômica e o desejo de elevar o Everton a um nível competitivo mais elevado. O pagamento das dívidas anteriores permite que o clube direcione seus recursos para melhorias estruturais e da equipe.

Desafios e Perspectivas Futuras

O Everton enfrenta o desafio de se reconstruir em um ambiente competitivo e financeiramente desafiador. A administração anterior, caracterizada por irregularidades e alto endividamento, colocou a equipe em uma situação frágil.

No entanto, com o novo investimento e uma gestão mais focada, há expectativas de uma recuperação que, embora possa levar tempo, é vista com otimismo tanto por torcedores quanto por analistas.

Quem são os novos donos do Everton?

O Grupo Friedkin, liderado pelo empresário americano Dan Friedkin, já tem experiência no cenário do futebol europeu, sendo também proprietário da Roma. O interesse contínuo de Friedkin em ampliar sua participação no esporte europeu visa atingir sucesso esportivo e operacional, proporcionando retornos significativos tanto para os fãs quanto para os investidores.

A experiência adquirida por Friedkin na Roma funciona como um importante aprendizado estratégico para sua nova trajetória na Inglaterra. As expectativas são de que essa experiência guie o Everton por um caminho de sucesso, semelhante ao empenho demonstrado na Itália.

O que representa essa aquisição?

Em resumo, a aquisição do Everton pelo Grupo Friedkin representa uma transformação potencialmente favorável para o clube inglês, agora respaldado por novos recursos e uma gestão comprometida em reposicioná-lo na elite do futebol mundial.

Embora o processo de reconstrução demande tempo e paciência, torcedores e observadores do futebol aguardam com interesse as próximas movimentações da nova administração, que serão fundamentais para o futuro do clube.