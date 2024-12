‘Futebol está virando handebol’, diz Rodri, o Bola de Ouro

Rodri, eleito o Bola de Ouro da última temporada, teceu críticas táticas ao futebol atual. Em entrevista à revista inglesa Four Four Two, o volante do Manchester City projetou um jogo “igual ao handebol” nos próximos anos.

Publicidade

Questionado sobre como ele enxerga o futebol no futuro, o meio-campista analisou: “É algo sobre o qual falo muito com meus amigos. Acho que será muito parecido com o handebol. Os defensores ficam em volta a sua área, apenas bloqueando. Eles não tentam marcar homem a homem, eles apenas ficam lá”.

Rodri prosseguiu: “Na minha opinião, é uma bagunça, mas vemos agora que quando um time sente que talvez seja pior do que o outro, eles são tão defensivos com quase 11 jogadores na área. É o novo futebol. O time que está defendendo joga em contra-ataque, porque o time que tenta criar está muito espaçado. É assim que vejo o futebol no futuro.

Publicidade

O volante ainda opinou que, mesmo entre dois times grandes, o jogo costumava ser aberto. No entanto, agora, todas as equipes defendem muito recuadas enquanto o outro tenta criar.

Rodri, por outro lado, já levantou voz anteriormente para criticar equipes que não atuam da mesma forma que o Manchester City de Pep Guardiola. Após a eliminação nas quartas de final da última Liga dos Campeões diante do Real Madrid, o volante afirmou que “só um time jogou”, ao pontuar postura reativa do rival.