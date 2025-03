Fuga do rebaixamento: Onde assistir ao confronto entre Las Palmas e Alavés pela La Liga

Na tarde desta sexta-feira, 14 de março de 2025, Las Palmas e Alavés se enfrentam em um jogo crucial pela 28ª rodada de La Liga, o Campeonato Espanhol. A partida, que ocorre no estádio Gran Canária, marca um confronto direto entre duas equipes que lutam para escapar da zona de rebaixamento. Com o campeonato se aproximando de sua reta final, cada ponto se torna vital para as aspirações de ambas as equipes.

Las Palmas, atualmente na 19ª posição com 24 pontos, está em uma situação delicada. A equipe precisa desesperadamente de uma vitória para tentar sair da zona de sufoco nas próximas rodadas. Já o Alavés, em 18º lugar com 26 pontos, também enfrenta o risco de rebaixamento e busca os três pontos para se afastar da parte inferior da tabela. Este embate promete ser tenso, já que ambos os times estão determinados a evitar a queda para a segunda divisão.

Jogadores do Alavés – Fonte: Instagram/@deportivoalaves

Como assistir ao jogo Las Palmas x Alavés?

Os torcedores que desejam acompanhar o confronto ao vivo poderão fazê-lo através do serviço de streaming da Disney, que transmitirá a partida a partir das 17h. Esta transmissão ao vivo oferece aos fãs a oportunidade de assistir a um jogo que pode definir o futuro das duas equipes na competição.

Quais são as escalações prováveis para o jogo?

Para este confronto, Las Palmas deve entrar em campo com Cillessen no gol, seguido por uma linha defensiva composta por Park, McKenna, Álex Suárez e Álex Muñoz. No meio-campo, Sandro Ramírez, Campaña, Bajcetic e Moleiro devem ser os responsáveis pela criação de jogadas, enquanto Fábio Silva e Januzaj formam a dupla de ataque. O técnico Diego Martínez tem a missão de conduzir a equipe à vitória.

Por outro lado, o Alavés, sob o comando de Eduardo Coudet, deve escalar Adrián Rodríguez como goleiro, com Tenaglia, Mouriño, Abqar e Manu Sánchez na defesa. O meio-campo será formado por Cabanes, Joan Jordán, Ander Guevara e Aleñá, enquanto Carlos Martín e Kike García serão os encarregados de buscar os gols. A arbitragem para o jogo ainda não foi divulgada pela organização.

O que está em jogo para Las Palmas e Alavés?

Este confronto direto entre Las Palmas e Alavés não é apenas mais um jogo na tabela de La Liga. Com ambos os times na zona de rebaixamento, a partida representa uma chance de ouro para somar pontos cruciais e ganhar fôlego na luta contra a degola. Uma vitória pode significar um passo importante para sair da zona de perigo, enquanto uma derrota pode complicar ainda mais a situação de qualquer uma das equipes.

Com a tensão no ar e a necessidade de resultados positivos, Las Palmas e Alavés prometem um duelo emocionante e disputado até o último minuto. Os torcedores podem esperar um jogo repleto de emoção e dedicação, onde cada jogada pode ser decisiva para o destino das equipes na temporada 2024/2025 de La Liga.

