Fluminense contata Tottenham para ter Richarlison em 2025

Richarlison, com sua habilidade e versatilidade, destacou-se como um dos principais jogadores do Tottenham na temporada 2023/2024 da Premier League. Mesmo enfrentando lesões, o atacante brasileiro mostrou seu valor em momentos chave, desempenhando um papel vital para o time.

Richarlison solidificou sua posição como uma peça fundamental do Tottenham. Apesar de um histórico de lesões, seu talento inegável fez dele um ativo crucial para a equipe. A temporada teve altos e baixos, ainda assim, Richarlison deixou uma marca significativa na Premier League.

Chance de Retorno de Richarlison ao Futebol Brasileiro?

O Fluminense demonstrou interesse em trazer Richarlison de volta em 2025, e de acordo com o GE, entrou em contato com o time da Premier League. A ideia emociona muitos, mas as negociações são complexas. Comprado pelo Tottenham em 2022 por 50 milhões de libras, ele tem contrato com o clube até 2027. O Fluminense vê a desvalorização do jogador devido às lesões como uma vantagem nas negociações.

Além disso, voltar ao Brasil é visto como uma oportunidade para Richarlison se destacar no cenário nacional e atrair a atenção da seleção brasileira novamente, especialmente após sua participação na Copa do Mundo de 2022.

Desempenho de Richarlison no Tottenham

Durante sua passagem pelo Tottenham, Richarlison participou de 73 jogos, marcou 16 gols e deu nove assistências. Contudo, na temporada 2024/2025 ele teve apenas sete jogos e marcou um gol, impactado por lesões que o afastaram dos gramados por longos períodos.

Apesar dos números modestos, sua capacidade de influenciar partidas quando saudável faz dele um jogador admirado. O técnico Ange Postecoglou valoriza suas qualidades, embora as chances estejam limitadas.

Futuro de Richarlison

Com o interesse do Fluminense e o desejo do jogador de voltar ao Brasil, a possibilidade de transferência é significativa. O sucesso depende de fatores como as condições financeiras negociadas com o Tottenham e a capacidade de Richarlison de permanecer saudável.

Seja permanecendo no Tottenham ou retornando ao Fluminense, Richarlison já comprovou ser um talento excepcional na Premier League. Suas futuras atuações serão observadas de perto por fãs e críticos de futebol globalmente.