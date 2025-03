Everton e West Ham duelam em confronto na Premier League 2024: Saiba como assistir

O embate entre Everton e West Ham, marcado para este sábado, 15 de março, promete ser um dos destaques da 29ª rodada da Premier League. Ambas as equipes estão empatadas em pontos na tabela, tornando a vitória crucial para quem deseja avançar e ultrapassar concorrentes como Manchester United e Tottenham.

O jogo será realizado no Goodison Park, em Liverpool, e está agendado para as 12h, horário de Brasília. Com o equilíbrio presente na tabela, a expectativa é de um confronto acirrado, onde cada detalhe pode fazer a diferença no resultado final.

Jogadores do West Ham – Fonte: Instagram/@westham

Como assistir Everton x West Ham ao vivo?

Para os fãs de futebol que desejam acompanhar a partida, é importante saber que o jogo não será transmitido em canais de televisão tradicionais. A transmissão será exclusiva para assinantes do serviço de streaming Disney, oferecendo uma experiência digital para os espectadores.

Essa exclusividade na transmissão ressalta a crescente tendência de plataformas de streaming em oferecer conteúdos esportivos, proporcionando aos assinantes acesso a jogos importantes diretamente de seus dispositivos conectados à internet.

Quais são as prováveis escalações?

As escalações das equipes refletem a preparação intensa para este confronto. O Everton deve entrar em campo com Jordan Pickford no gol, acompanhado por uma defesa composta por James Tarkowski, Jake O’Brien, Jarrad Branthwaite e Vitaliy Mykolenko. No meio-campo, Gana Gueye, Abdoulaye Doucouré e James Garner devem atuar, enquanto Jack Harrison, Beto e Jesper Lindstrom completam o ataque.

Por outro lado, o West Ham deve contar com Alphonse Aréola como goleiro. A linha defensiva provavelmente será formada por Aaron Wan-Bissaka, Jean-Clair Todibo, Max Kilman e Aaron Cresswell. No meio, Oliver Scarles, Edson Álvarez e Tomás Soucek devem estar presentes, com James Ward-Prowse, Mohammed Kudus e Jarrod Bowen compondo o setor ofensivo.

O que esperar do jogo?

Com ambas as equipes buscando uma posição melhor na tabela, o jogo entre Everton e West Ham promete ser emocionante. A vitória pode não apenas significar pontos preciosos, mas também um impulso moral significativo para o restante da temporada. Os técnicos de ambas as equipes devem adotar estratégias cuidadosas, equilibrando a defesa sólida com ataques eficazes.

Os torcedores podem esperar um jogo dinâmico, onde a habilidade individual e o trabalho em equipe serão testados ao máximo. Este confronto é uma oportunidade para os jogadores se destacarem e para as equipes demonstrarem sua capacidade de competir em alto nível na Premier League.

