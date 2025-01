Dono do Valencia é acusado de abandonar e destruir o clube

O Valencia, renomado clube da Espanha, vive um dos períodos mais desafiadores de sua recente história. Longe das primeiras posições há seis anos, a equipe está na vice-lanterna da LaLiga, enquanto seus torcedores intensificam os protestos contra o dono Peter Lim. Essa situação contrasta com os tempos vitoriosos do início dos anos 2000.

Em 2003/04, o Valencia conquistou o título do Campeonato Espanhol, superando o poderoso Real Madrid. Contudo, desde que o bilionário de Singapura Peter Lim adquiriu o clube em 2014, o declínio foi notável. Decisões polêmicas e a ausência de investimentos fortes marcaram sua gestão, gerando insatisfação entre os torcedores, que agora exigem mudanças estruturais.

As Decisões de Peter Lim e Suas Consequências

Inicialmente visto como um salvador, Lim prometeu transformar o Valencia, mas, após oito anos, o clube está ameaçado de rebaixamento. Nos últimos anos, houve várias mudanças de técnicos e uso do clube para promover jogadores associados a Jorge Mendes, parceiro de Lim. Essas práticas levantam dúvidas sobre as reais intenções de Lim com o clube.

Entre 2017 e 2019, sob o comando de Marcelino García, o time mostrou capacidade, retornando brevemente à Liga dos Campeões. Porém, divergências com a direção levaram à saída de Marcelino e do diretor Mateu Alemany, causaram mais instabilidade. A falta de continuidade e de um plano sólido afetou a performance e competitividade da equipe.

Por que os Torcedores do Valencia Estão Insatisfeitos?

A gestão de Lim enfrenta críticas intensas, tanto pelo mau desempenho em campo como pela ausência de transparência e comunicação com a comunidade local. Lim não visita Valencia há cinco anos e evita o diálogo. Este distanciamento afeta a moral no clube e entre os torcedores. A dificuldade em atrair profissionais talentosos e a falta de foco no campo esportivo intensificam a frustração.

Antigas estrelas do clube, como Santiago Cañizares, unem-se aos torcedores nas críticas, pedindo que Lim venda suas ações para que outros possam reverter a trajetória do clube. A demanda é por uma liderança que honre a história do Valencia e trabalhe para reestabelecê-lo como uma potência no futebol espanhol.

Esperança com o Novo Mestalla

A esperança de dias melhores está na retomada da construção do Novo Mestalla. Com previsão de conclusão até 2025, o projeto oferece uma perspectiva de renovação. Inicialmente planejado para 80 mil espectadores, o estádio agora será ajustado para 70 mil, buscando um equilíbrio entre capacidade e viabilidade econômica.

Os desafios financeiros permanecem consideráveis, com custos estimados entre € 119 milhões e € 250 milhões. O sucesso deste projeto está vinculado à venda do terreno do atual estádio. Embora promissora, a estratégia enfrenta resistência dos torcedores, que têm forte conexão emocional com o atual Mestalla e temem que interesses financeiros possam prevalecer sobre a identidade do clube.

Enquanto o Valencia enfrenta suas dificuldades, resta ver se a conexão entre seu passado vitorioso e o presente desafiador possibilitará um futuro revitalizado no cenário do futebol espanhol.