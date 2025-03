Dono do PSG admite erro ao priorizar estrelas como Neymar e Mbappé

O Paris Saint-Germain (PSG) está passando por uma fase de transformação significativa. Após anos de investimentos em estrelas do futebol mundial, como Mbappé, Neymar e Messi, o clube francês está agora focado em uma abordagem mais coletiva. O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, em entrevista recente, destacou a importância dessas mudanças e reconheceu erros no planejamento anterior.

Desde 2011, o PSG tinha como meta conquistar a Liga dos Campeões em cinco anos, o que levou a uma série de contratações de grande impacto. No entanto, Al-Khelaifi admitiu que essa estratégia não foi a mais eficaz. Ele enfatizou que o clube aprendeu com os erros do passado e agora está mais preparado para enfrentar os desafios futuros.

Al-Khelaifi, presidente do PSG – Fonte: Instagram/@psg

Qual é a nova estratégia do PSG?

O PSG está adotando uma nova filosofia que prioriza o desenvolvimento de um time coeso e menos dependente de grandes nomes individuais. Al-Khelaifi destacou que o objetivo principal não é mais vencer a Liga dos Campeões a curto prazo, mas sim construir uma base sólida para o futuro. Isso inclui focar em um estilo de jogo ofensivo e divertido, que possa proporcionar alegria tanto para os jogadores quanto para os torcedores.

O presidente do clube ressaltou que, embora o título da Liga dos Campeões não seja uma obsessão imediata, o PSG continua comprometido em lutar em cada partida. O time já alcançou três semifinais nos últimos cinco anos, incluindo uma final, o que demonstra a capacidade de competir em alto nível.

O papel de Luis Enrique no PSG

Al-Khelaifi não poupou elogios ao técnico Luis Enrique, a quem considera o melhor treinador do mundo. Sob sua liderança, o PSG está buscando integrar jovens talentos ao elenco principal, com jogadores que têm em média 19 ou 20 anos. Essa estratégia visa não apenas o sucesso imediato, mas também a construção de um time forte e competitivo para os próximos anos.

Com essa nova abordagem, o PSG espera criar um ambiente onde o talento possa florescer e o futebol de qualidade seja a marca registrada do clube. A expectativa é que, com o tempo, essa filosofia traga os resultados desejados, tanto em termos de títulos quanto de reconhecimento global.

O que esperar do PSG nos próximos anos?

O PSG está determinado a se estabelecer como uma potência do futebol europeu, mas com uma abordagem mais sustentável e menos dependente de contratações de alto custo. O foco está em desenvolver uma equipe que possa competir consistentemente em alto nível, enquanto promove um estilo de jogo atraente e ofensivo.

Com a liderança de Luis Enrique e o apoio de uma base jovem e talentosa, o PSG está bem posicionado para enfrentar os desafios futuros. O clube acredita que, ao manter essa filosofia, poderá alcançar seus objetivos de longo prazo e, eventualmente, conquistar a tão almejada Liga dos Campeões.

