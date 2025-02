Confira o sorteio das oitavas da Europa League e veja todos os confrontos

A Uefa anunciou os confrontos das oitavas de final da Europa League, com destaque para o embate entre Manchester United e Real Sociedad. Esta fase promete jogos emocionantes, com equipes de renome lutando por uma vaga nas quartas de final. Entre os ingleses, além do United, o Tottenham também segue na disputa e enfrentará o AZ Alkmaar.

O Fenerbahçe, comandado por José Mourinho, terá pela frente o Rangers, enquanto a Roma medirá forças com o Athletic Bilbao. Outro confronto de destaque será entre Ajax e Eintracht Frankfurt, dois times que já se enfrentaram em competições europeias anteriormente.

Logo da Europa League – Créditos: depositphotos.com / Patryk_Kosmider

Quais são os confrontos mais esperados?

O duelo entre Manchester United e Real Sociedad é um dos mais aguardados, dado o histórico recente entre as equipes. Em 2022, ambos se enfrentaram na fase de grupos da mesma competição, com o United levando a melhor. O vencedor deste confronto enfrentará Lyon ou Steaua Bucuresti nas quartas de final.

Outro embate interessante é entre Tottenham e AZ Alkmaar. Os Spurs já enfrentaram o time holandês nesta temporada, vencendo por 1 a 0 na fase de grupos. O vencedor deste duelo terá pela frente Ajax ou Eintracht Frankfurt, prometendo mais um jogo de alto nível.

Lista completa dos confrontos da Europa League

Real Sociedad x Manchester United

AZ Alkmaar x Tottenham

Viktoria Plzen x Lazio

Bodo/Glimt x Olympiacos

Ajax x Eintracht Frankfurt

Roma x Athletic Bilbao

Fenerbahce x Rangers

Steaua Bucuresti x Lyon

Oitavas de Final da Conference League: Chelsea e outros destaques

Na Conference League, o Chelsea desponta como favorito ao título e enfrentará o Copenhagen nas oitavas de final. Este torneio, que tem atraído cada vez mais atenção, promete jogos emocionantes e surpresas.

Outro confronto de destaque será entre Panathinaikos e Fiorentina, dois times tradicionais em suas respectivas ligas. As partidas das oitavas estão agendadas para os dias 6 e 13 de março, com a final prevista para maio, no Estádio Wroclaw, na Polônia.

Confrontos das Oitavas de Final da Conference League

Betis (ESP) x Vitória de Guimarães (POR)

Jagiellonia (POL) x Cercle Brugge (BEL)

Celje (SLV) x Lugano (SUI)

Panathinaikos (GRE) x Fiorentina (ITA)

Copenhagen (DIN) x Chelsea (ING)

Molde (NOR) x Legia Varsóvia (POL)

Pafos (CHP) x Djugarden (SUE)

Borac Banja Luka (BIH) x Rapid Viena (AUT)

Com tantos confrontos interessantes, as oitavas de final das competições europeias prometem ser um espetáculo para os fãs de futebol, com grandes times buscando avançar em busca do título.

