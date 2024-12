Com Vini Jr e Ederson: veja lista de indicados ao time ideal da temporada

A FIFPro, o sindicato mundial de atletas, divulgou recentemente a lista dos 26 jogadores indicados para integrar o time ideal da temporada 2023/24. Esta seleção é resultado dos votos de mais de 21 mil jogadores provenientes de 70 países. A premiação ocorre durante a cerimônia da FIFA, que também reconhece o melhor jogador do mundo.

Entre os indicados, destacam-se nomes conhecidos como o atacante brasileiro Vini Jr e o goleiro Ederson. Figuras lendárias como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo também estão presentes, destacando a influência contínua de suas carreiras.

Como Funciona a Votação e Formação do Time Ideal?

O time ideal reflete desempenhos destacados em campo, dividindo os jogadores em quatro categorias: goleiros, defensores, meio-campistas e atacantes. O time final será composto pelos três jogadores mais votados em cada posição, além de um goleiro. Uma vaga adicional será dada ao jogador de linha mais votado que não foi selecionado em sua posição específica.

A temporada considerada vai de 21 de agosto de 2023 a 14 de julho de 2024. Durante esse período, o Real Madrid se destacou ao vencer a Champions League e o Campeonato Espanhol. No cenário internacional, a Espanha brilhou ao vencer a Eurocopa, o que certamente influenciou os votos.

Quais São os Indicados?

A lista da FIFPro apresenta jogadores que se destacaram por sua habilidade e consistência nesta temporada. Veja os indicados por posição:

Goleiros: Ederson, Dibu Martínez e Neuer.

Ederson, Dibu Martínez e Neuer. Defensores: Carvajal, Rúben Dias, Van Dijk, Frimpong, Rüdiger, Saliba e Walker.

Carvajal, Rúben Dias, Van Dijk, Frimpong, Rüdiger, Saliba e Walker. Meio-campistas: Bellingham, De Bruyne, Foden, Kroos, Modric, Musiala, Rodri e Valverde.

Bellingham, De Bruyne, Foden, Kroos, Modric, Musiala, Rodri e Valverde. Atacantes: Haaland, Kane, Mbappé, Messi, Palmer, Cristiano Ronaldo, Vini Jr e Yamal.

Os indicados representam uma variedade de talentos e estilos de jogo, oriundos de diferentes ligas ao redor do mundo. Agora, a expectativa gira em torno do anúncio dos 11 jogadores eleitos, que será feito no dia 9 de dezembro.

Data e Local da Divulgação do Time Ideal

O anúncio tão aguardado por fãs e jogadores será feito em 9 de dezembro de 2024, durante a cerimônia. Este time ideal não é apenas sobre talentos individuais; ele simboliza o impacto coletivo dos jogadores em suas equipes e no futebol mundial.

Conforme o mundo do futebol se prepara para celebrar seus astros, cresce a expectativa para saber quais destes talentos brilharão na lista final. Será uma ocasião especial para reconhecer e honrar aqueles que, com suas habilidades e paixão, encantam milhões de fãs ao redor do globo.