Barcelona x Rayo Vallecano: onde assistir ao jogo por LaLig

Na próxima segunda-feira, 17 de fevereiro, o Barcelona enfrenta o Rayo Vallecano na 24ª rodada da La Liga, em um embate que promete emoções no Estádio Olímpico Lluís Companys. O jogo, marcado para as 17h no horário de Brasília, será transmitido pela ESPN e pelo serviço de streaming Disney+. A competição pela liderança está acirrada nesta temporada, com o clube catalão na terceira posição buscando reduzir a diferença para o topo da tabela. Já o Rayo Vallecano busca consolidar sua posição entre os seis melhores após apresentar um bom desempenho na competição.

O Barcelona atualmente ocupa a terceira colocação com 48 pontos, sutis cinco pontos atrás do líder Real Madrid. A diferença para o Atlético de Madrid, segundo colocado, é mínima, com apenas um ponto separando as equipes. Por outro lado, o Rayo Vallecano, com 35 pontos, ocupa a sexta posição e busca uma vitória que os ajude a avançar na classificação.

Ronald Araújo pelo Barcelona – Fonte: Instagram/@fcbarcelona

Desafios na escalação do Barcelona

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, lida com o desafio de escalar um time competitivo sem contar com algumas peças importantes. Entre os desfalques estão Olmo, Ter Stegen, Christensen, Bernal e Iñigo Martínez, todos fora por lesão. No entanto, a expectativa é que Iñigo Martínez possa retornar ao time titular na defesa. A formação provável do Barcelona traz Szczesny no gol, com Kounde, Iñigo Martínez, Cubarsi e Balde na linha defensiva.

Como assistir Barcelona vs Rayo Vallecano

Os torcedores que desejam acompanhar este confronto épico podem fazê-lo através dos canais ESPN e da plataforma de streaming Disney+. Este jogo é uma oportunidade imperdível para os fãs de futebol que não querem perder nenhum detalhe da disputa pelo título espanhol.

Histórico recente do Barcelona

Nos últimos jogos, o desempenho do Barcelona tem sido uma mistura de altos e baixos. Confira alguns dos resultados recentes da equipe:

09/02: Sevilla 4 x 1 Barcelona – La Liga

Sevilla 4 x 1 Barcelona – La Liga 02/02: Barcelona 1 x 0 Alavés – La Liga

Barcelona 1 x 0 Alavés – La Liga 29/01: Barcelona 2 x 2 Atalanta – Champions League

Barcelona 2 x 2 Atalanta – Champions League 26/01: Barcelona 7 x 1 Valencia – La Liga

Próximos desafios e classificação geral do Barcelona

Após enfrentar o Rayo Vallecano, o Barcelona já se prepara para seus próximos desafios no calendário. É um período crucial, pois enfrentará adversários de alto calibre, como o Atlético de Madrid na Copa do Rei, e o Real Sociedad pela La Liga. Confira o que vem pela frente:

Las Palmas x Barcelona – 23/02 – La Liga

– 23/02 – La Liga Barcelona x Atlético de Madrid – 16/02 – Copa do Rei

– 16/02 – Copa do Rei Barcelona x Real Sociedad – 01/03 – La Liga

Na La Liga, o Barcelona permanece em busca do topo da tabela enquanto continua sua jornada nas quartas de final da Copa do Rei contra o Atlético e na fase seguinte da Champions League. Já conquistou a Supercopa da Espanha, derrotando o Real Madrid, um indício do potencial do time para superações futuras.

